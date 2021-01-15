 

Российскому дизайнеру доверили открыть Неделю высокой моды в Париже

15.01.2021, 13:38, Новости дня
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Онлайн-показ коллекции от кутюр российского модельера Ульяны Сергиенко откроет Неделю высокой моды в Париже 25 января, сообщила пресс-служба модельера.

«25 января состоится показ Ulyana Sergeenko Couture, сезона весна-лето 2021. В связи с пандемией и ограничениями будет показан фешн-фильм онлайн. Коллекция нового сезона посвящена теме арт-деко», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Сергиенко единственный российский модельер, который примет участие в показах от кутюр наряду с Christian Dior, Chanel, Armani Privе, Valentino и другими.

«В этом сезоне кутюрный модный Дом Ulyana Sergeenko впервые сотрудничает с таким большим количеством русских народных ремесел. Мастера завода «Гусь Хрустальный» впервые взялись за изготовление деталей для одежды и аксессуаров (ради чего буквально разбивали драгоценные хрустальные вазы), художники «Ростовской финифти» расписывают миниатюрные эмали для костюмов, кружевницы в Ельце потратили на создание элементов для коллекции почти 10 тыс. метров ниток, на фабрике «Кадомский Вениз» для нас впервые выплетают кружевные детали для вечерних платьев», – рассказала Сергиенко.

По ее словам, художественные приемы навеяны стилем ар-деко, графическими рисунками Эрте, скульптурами Деметера Чипаруса и образом актрисы Веры Холодной.

Неделя высокой моды пройдет в Париже с 25 по 28 января.

Ранее модный дом Firdaws, который возглавляет старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, представил в Париже коллекцию одежды «История любви» в рамках международного культурного проекта «Русские сезоны». 



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