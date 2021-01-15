Кристина Асмус и Гарик Харламов вместе с дочерью Анастасией посетили показ фильма

15.01.2021, 13:34, Разное

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Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о расставании в прошлом году. Несмотря на разрыв, они стараются сохранять хорошие отношения ради дочери Анастасии, которой недавно исполнилось 7 лет. Например, на днях Гарик, Кристина и Настя посетили вместе показ фильма “Последний богатырь: Корень зла”, где Харламов озвучил Колобка.

Гарик Харламов и Кристина Асмус с дочкой и племянницейНам очень понравилось, и фильм имеет, безусловно, заслуженный успех! Хороший остроумный сценарий, невероятно красивые пейзажи, завораживающая музыка, прекрасный актерский ансамбль и атмосфера былинной Руси! Легко и с удовольствием дочка и племянница посмотрели фильм. Даже хотим сходить еще раз. Если вы еще не видели главную новогоднюю сказку, то даже не думая бегите на “Последнего богатыря”!- написала в Instagram Асмус, поблагодарив за фильм продюсеров и актеров, включая Харламова. Вместе экс-супруги, к слову, появились и на дне рождения Анастасии: в честь девочки был организован красивый праздник, концепцией которого стала тема сладостей. Зал был оформлен в розовых тонах, снимками и эмоциями Кристина поделилась на своей странице:

Вчера был просто потрясающий день! Полный любви, восторга и сладостей! Однозначно в копилку лучших дней в жизни! Нас окружали только самые близкие, и такой океан тепла вчера был, что с ума сойти! Всю дорогу домой, дома потом, и сегодня целый день мы только и обсуждаем праздник! Еле уснули вчера. Спасибо каждому, кто был вчера, и каждому, кто превратил вчерашний день в невероятную сказку!

Гарик Харламов и Кристина Асмус с дочкой Настей Напомним, новость о расставании Харламова и Асмус подтвердилась летом прошлого года. Об этом супруги сообщили на своих страницах в Instagram.

8 лет в браке. Довела мужика. Простите, не удержалась)))) Ладно, шутки в сторону. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм “Текст”, ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами. И это не хайп. Упаси Господь хайпиться на этом. Это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад. До того как это стало мейнстримом))))) Мы расстаёмся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сейчас переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить теплые дружеские отношения во благо нашей дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители. В любом случае это болезненный процесс, и я прошу вас отнестись с пониманием к нашему решению. СМИ прошу не беспокоить, это бессмысленно. Никаких комментариев и интервью (во всяком случае пока) на эту тему не будет. Спасибо,

– написала Кристина у себя в аккаунте. Она вышла замуж за Гарика в 2013 году. 5 января 2014 года у них родилась дочь Анастасия. Историю отношений пары и первую фотосессию их дочери читайте и смотрите в эксклюзивном материале HELLO!.

Гарик Харламов и Кристина Асмус с дочкой Настей в съемке HELLO!Кликните на фото для просмотра галереи