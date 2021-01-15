Welt – многим немецким компаниям придётся вернуть полученную финансовую помощь

15.01.2021, 13:26, Новости дня

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Правительство Германии пообещало финансовую помощь компаниям, особенно сильно пострадавшим от коронавирусного кризиса, однако условия предоставления помощи постоянно пересматриваются, пишет немецкая газета Die Welt. По словам налогового эксперта Харальда Эльстера, в итоге некоторые предприниматели получат меньше средств, чем предполагали, а другим и вовсе придётся вернуть деньги.



Reuters

Изменения в предоставлении временной финансовой помощи немецким компаниям от государства привели к недовольству среди предпринимателей, пишет немецкая газета Die Welt.

Спустя недели подготовки обычные вспомогательные средства за ноябрь могут отправиться к предприятиям, все технические условия для этого есть, сообщили в Министерстве экономики Германии. Таким образом, выплаты со стороны федеральных земель могут начаться и быть использованы прямо сейчас. Однако ещё в начале недели возникли технические трудности, из-за которых заявленное начало выплат пришлось отложить уже не в первый раз.

Теперь всё работает. Тем не менее недовольство экономики заявленным пакетом помощи велико, подчёркивает издание. Особую досаду у пострадавших предпринимателей вызывает одно изменение в программе краткосрочных ссуд, заменяющих компаниям фиксированные расходы на аренду и страховку. Председатель немецкого Союза налоговых консультантов Харальд Эльстер ощущает это недовольство ежедневно. Как поясняет Die Welt, в это объединение входят около 37 тыс. налоговых консультантов по всей Германии.

Сам Эльстер оценивает предложенный правительством пакет помощи достаточно высоко, потому что программа была принята в сжатые сроки с целью поддержать компании, особенно сильно пострадавшие от коронавирусного кризиса. К сожалению, многие фирмы по-прежнему продолжают ожидать помощи. Чтобы выплаты вообще начались, приходилось ждать неделями. Некоторые из его клиентов на днях получили €50 тыс., в то время как другие подолгу ожидали, пока им перечислят €5 тыс. Выявить закономерности в этом плане не удавалось, пока не выяснилось, что техническая ошибка произошла где-то на стадии цифровой обработки данных.

В целом, по мнению Эльстера, идея правительства хороша, хотя её воплощение хромает. В прошедшие месяцы условия предоставления финансовой помощи непрерывно пересматривались. Из-за этого у налоговых консультантов было много хлопот. Лишь незадолго до Рождества выяснилось, что краткосрочные ссуды должны стать только дополнительным взносом к непокрытым фиксированным расходам. «Иными словами, компания должна понести потери, чтобы получить помощь, — пояснил эксперт. — Раньше об этом не было речи. Поэтому теперь клиенты крайне недовольны».

Конечно, с самого начала было понятно, что средств налогоплательщиков недостаточно для того, чтобы помочь всем компаниям, включая те, которые продолжали получать прибыль в кризисные месяцы. Однако правительство поначалу заявляло иначе. Глава немецкого Союза налоговых консультантов предложил рассмотреть ситуацию на примере гастрономического сектора. Если компании ещё как-то удаётся покрыть фиксированные месячные расходы, например, за счёт продажи еды навынос, никаких краткосрочных ссуд ей не полагается, на этом настояла Еврокомиссия. Это касается выплат за период с сентября по декабрь. Однако для ноября действуют особые правила.

Возникшие расхождения Эльстер объясняет тем, что сначала было принято политическое решение и только потом проведены консультации со специалистами. Сейчас представители Союза налоговых консультантов дважды в неделю проводят конференции с чиновниками Министерства экономики Германии или её земель, и там постоянно возникают новые вопросы по поводу конкретной реализации уже принятых пакетов помощи. Впрочем, если бы каждая программа сначала обсуждалась во всех деталях, пострадавшие от кризиса фирмы могли бы получить срочно необходимые деньги ещё позднее, подчеркнул Эльстер.

Тем не менее из-за новых правил по фиксированным расходам придётся заново рассмотреть порядка 80—90% всех заявок на кратковременные ссуды. «Многим придётся или вернуть уже полученные средства, или они получат меньше денег, чем думали изначально», — отметил эксперт. Например, владелец кафе-мороженого должен был получить €15 тыс., но теперь получит на €4,7 тыс. меньше. Это тревожит многих клиентов Эльстера: они опасаются, что от них потребуют срочно вернуть деньги, которые они уже потратили на арендную плату.

Многие также недовольны тем, что выплаты осуществляются слишком медленно, пишет Die Welt. Многие компании находятся на грани финансового коллапса, а банки больше не выдают средств, потому что не знают, выживет ли та или иная фирма. Что касается финансовой помощи от государства, для её получения компании должны подать заявку, проверенную налоговым инспектором или консультантом, однако сроки действия программы ограничены, а нагрузка на проверяющих чрезвычайно велика. Поэтому самое главное сейчас обеспечить надёжность выплат финансовой помощи, подчеркнул налоговый консультант Харальд Эльстер в беседе с журналистами Die Welt.