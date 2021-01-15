В Одессе сообщили о минировании почти 200 детских садов

15.01.2021, 13:22, Новости дня

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В Одессе полиция проверяет сообщение о минировании 185 учреждений дошкольного образования, рассказали в отделе коммуникации полиции Одесской области в Facebook 15 января.

“Полицейские проверяют информацию об угрозе взрыва в дошкольных учебных заведениях Одессы. Сообщение о 185 садах, в которых якобы сегодня должен произойти взрыв, поступило на электронный адрес полиции”, – сказано в сообщении на странице в Facebook.

https://www.facebook.com/gunp.odessa/posts/1326155544408515

Достоверность сообщения проверяют следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, взрывотехники и кинологи.

Накануне в Одеcсе заминировали 26 детских садов в Приморском, Малиновском и Суворовском районах города. Кроем этого, минировали Малиновский районный суд и здание Одесской областной прокуратуры.

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