 

Тоня Матвиенко показала ню-фото на позднем сроке беременности

15.01.2021, 13:22, Новости дня
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Украинская певица Тоня Матвиенко на своей странице в Instagram разместила совместные снимки с супругом и коллегой Арсеном Мирзояном.

“В этот невероятный судьбоносный день родилось Наше Счастье – солнышко по имени Нина. Расти здоровая и счастливая. Ты наш магнит, который соединяет и всегда притягивает к себе, где бы мы с папой, Арсеном Мирзояном, ни были”, – написала она 15 января.

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Публикация от Тоня Матвієнко (@tonya_matvienko)

Тоня Матвиенко – мать двух дочерей: Ульяны (1998) и Нины (2016). 

Отцом младшей дочери является украинский певец Арсен Мирзоян. Пара зарегистрировала брак в 2017 году – 8 июня 2020 года супруги отмечали три года семейной жизни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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