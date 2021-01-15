Учёные рассказали, какие продукты помогут быстрее уснуть

15.01.2021, 13:18, Разное

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Согласно результатам многократных исследований, питание человека и качество сна взаимосвязаны. Учёные рассказали, какие продукты помогут быстрее уснуть.

Медики отметили, что пища, которую человек потребляет в течение дня, влияет на скорость засыпания. Поэтому крайне важно не пропускать завтрак, он должен быть полноценным: с большим количеством здоровых белков и жиров, а также низким содержанием сахара. Как вариант, эксперты предлагают выбрать кашу или мюсли. В ходе эксперимента было доказано, что у добровольцев, которые завтракали, заметно улучшилось качество сна.

Второй момент, это правильное распределение еды и воды в течение дня. Авторы исследования отметили, что если не питать организм должным образом, то есть, пропускать завтрак и обед, то это приведёт к усталости и желанию наесться вечером. Так, сытный ужин спровоцирует нарушение сна за счёт естественной выработки мелатонина.

Чтобы утолить вечерний голод, диетологи советуют слегка перекусить, это поможет в борьбе с бессонницей. Отлично подойдут чернослив и банан, а ещё 100% вишнёвый сок без сахара. Эти продукты содержат большое количество витаминов и минералов, что положительно повлияет на качество сна.

Вдобавок ко всему, необходимо ограничить употребление алкоголя на ночь. Конечно, он поможет уснуть, но ненадолго, а это значит, что полноценный сон человека будет нарушен.