В Млечном Пути найдена древнейшая планета во Вселенной

15.01.2021, 13:18, Разное

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Ученые нашли древнейшую планету в известной человечеству Вселенной. Ее возраст составляет 13 млрд лет, а находится она, по меркам космоса, рядом с Землей на расстоянии 280 световых лет, заявили астрофизики на 237-м заседании Американского астрономического общества.

Древнейшую планету исследователи обнаружили при помощи телескопа NASA TESS в звездной системе TOI-561 в галактике Млечный Путь. Данное небесное тело в 1,5 раз больше Земли, но из-за экстремальных условий на ее поверхности, вероятно, жизнь на ней существовать не может.

Так, ее период вращения вокруг звезды составляет 10,5 часа. Из-за того, что древнейшая планета повернута одной стороной к светилу, температура на ее поверхности может достигать 2500 градусов Кельвина. Кроме нее в звездной системе есть еще две планеты.

По словам астрофизиков, наличие подобных древних планет позволяет предположить, что на них могла зародиться жизнь. Если рассматривать на примере Земли, то ее возраст составляет 4,5 млрд лет, из которых жизнь существует только 500 млн лет.