Регина Дубовицкая рассказала о гениальных творческих планах покойного Бориса Грачевского

15.01.2021, 13:18, Разное

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Юмористка Регина Дубовицкая дала комментарии по поводу смерти создателя «Ералаша» Бориса Грачевского, скончавшегося от осложнений, вызванных COVID-19. По ее словам, у коллеги было много гениальны творческих планов перед госпитализацией в больницу.

Регина Дубовицкая отметила, что на «Ералаше» выросли множество людей, которые даже в зрелом возрасте вспоминают киножурнал с улыбкой и ностальгией. Телеведущая рассказала, что в программе Бориса Грачевского снимались и многие ее артисты. Накануне смерти деятель искусства договаривался с ней о совместном выступлении. Регина Дубовицкая призналась, что до того, как его положили в больницу, они обсудили сотрудничество.

Ведущая «Аншлага» считает, что знаменитый юмористический киножурнал мог создать только такой добрый и хороший человек как Борис Грачевский. Ей трудно поверить в смерть коллеги и в то, что в период пандемии уходят «такие знаковые люди».

О том, что 71-летнего Бориса больше нет в живых, пояснил его приятель – актер Владимир Долинский. В больницу отец «Ералаша» попал 28 декабря, когда у него было обнаружено поражение 75% легких. Врачам пришлось ввести юмориста в медикаментозную кому. Вчера, около десяти часов вечера, его сердце перестало биться.