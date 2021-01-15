“У нас знаете сколько больных каждый день?”: в омской больнице не вспомнили пациента Навального

15.01.2021, 13:11, Разное

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В омской городской клинической больнице скорой медицинской помощи №2 заявили, что не помнят такого пациента, как Алексей Навальный. Медики посоветовали журналистам “не заниматься ерундой и не мешать спасать жизни”.

Съёмочной группе британского телеканала в медучреждении были не рады, говорится в репортаже – все отделения оказались закрыты на ключ, а в реанимационной выключили свет и притворились, что никого нет. В итоге журналисты добрались до кабинета главврача, который согласился дать короткое интервью.

“Пациента Навального я лично не помню. И никто, думаю, не помнит”, – сказал он. – “У нас знаете, какая нагрузка? Сколько к нам каждый день привозят людей? А вы хотите, чтобы я вспомнил, кого в августе привозили”.

Корреспонденты уточнили, что не говорили, когда именно привозили “неизвестного” пациента Навального, после чего диалог стал идти еще хуже.

– Точно не помните такого? Известный случай был, отравление. Алексей Навальный, оппозиционный политик известный…

– Не политик, а блогер.

– Значит, всё-таки помните?

– Нет, не помню такого. Вы зачем тут ерундой занимаетесь? Развели тут непонятно что. Вы жизни мешаете спасать, вы понимаете? Вы ко мне пришли, а я занят, я может быть больного разрабатываю… Ну, дело его читаю, медицинское это… Анамнез изучаю, вы понимаете? Уходите немедленно.

По данным источников телеканала, после их визита в городской администрации прошло совещание на тему переноса больницы №2 в другое место – там, где её не найдут журналисты. Итоги обсуждения не раскрываются.

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