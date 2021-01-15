 

Мнение: Возможно ли нормально питаться на 4 тысячи рублей в месяц

15.01.2021, 13:08, Разное
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Я прикинул, полноценное питание одного средней прожорливости человека обойдётся примерно в 4 тысячи рублей в месяц. Для наших зарубежных друзей — это приблизительно 55 долларов на американские деньги. Понятно, что в эту сумму входят только сырые продукты, однако долго стоять у плиты в 21-м веке не нужно, ибо умные люди придумали массу простых рецептов, позволяющих расслабленно готовить в режиме отдыха от компьютера.

Вот, собственно, корзина продуктов:

 

Корзину я составлял в магазине «Мельница», можете проверить реальность цен самостоятельно:

https://melnitsa.tm/

За рекламу магазина мне не платили, так что ничего хорошего или плохого про этот магазин я сказать не могу — просто он вылез в поисковой выдаче первым. Насколько я вижу, цены там средние по Петербургу.

Важное замечание про суповой набор. Разумеется, я не предлагаю грызть кости: суповой набор я включал в список с прицелом на чечевичный суп. Из косточек получится замечательный бульон.

Если вы полагаете, что моя корзина недостаточно питательна, либо что можно набрать аналогичный набор продуктов за меньшую сумму, пишите в комментариях. Лично я думаю, что этих продуктов вполне хватит на один месяц сытного, вкусного и здорового питания.

Источник: Место для дискуссий



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