Победительница “Большой перемены” выступила на Гайдаровском форуме

15.01.2021, 12:52, Разное

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Участники дискуссию обсудили новые технологии и стоящие перед образовательной системой вызовы. Булатова рассказала о практикоориентированных занятиях в “Газпром школе”, ученицей которой она является. Ее учитель истории и обществознания выступила наставником на конкурсе и поддержала школьницу.

“Мой учитель Татьяна Колосова работала со мной на протяжении всего конкурса “Большая перемена”, вкладывала уйму сил, за что я хотела бы её поблагодарить, ведь не каждый педагог сможет потратить своё личное время на подготовку ученика”, – сказала Александра.

К словам благодарности в адрес педагогов-наставников присоединился Герман Греф. По его словам, вместе с первым заместителем руководителя Администрации президента Сергеем Кириенко принято решение о поощрении наставников. Спонсоры выделили соответствующие ресурсы, отметил он.

Также в экспертной дискуссии участвовали ученик 11-го класса Владимир Сачков, студент первого курса “МИФИ” Михаил Кузнецов, президент Высшей школы методологии, научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека ПАО “Сбербанк” Андрей Курпатов и другие.

Гайдаровский форум проходит в Москве 14-15 января. На одной площадке собрались известные эксперты, политики, общественные деятели и предприниматели из разных стран. Они обсуждают современные вызовы, проблемы здравоохранения, образования и других сфер.

В этом году форум проходит в гибридном формате. Часть экспертов следят за мероприятием онлайн.

Конкурс “Большая перемена” – проект президентской платформы “Россия – страна возможностей”. Участие в первом сезоне приняли более миллиона школьников со всей России.

Финал прошел с 31 октября по 5 ноября в международном детском центре “Артек” в Крыму. Победителями конкурса стали 600 старшеклассников.