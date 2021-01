Мнение: Урок демократии

15.01.2021, 12:30, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Уроки демократии и свободы слова.

* * *

Я живу в США и так, что я могу сказать, заявление Иларионов является полностью манипуляцией и ложью. Он пытается оказать услугу путинской пропаганде с целью вернуться в Россию и стать пропагандистом Путина.

* * *

Еще раз. Для шибко грамотного Андрюши. Если большинство населения США вышло бы на протесты после решения парламента США об сертификации победы Байдена – вот тогда можно было бы говорить о "фальсификациях". Если женщина после полового акта не заявляет об изнасиловании, то к мужчине не может быть претензий…

* * *

Прочитав заключительную часть этого текста (все, оказывается, было задумано именно так, как и произошло) поздравляю Андрея Илларионова с вступлением в ряды сторонников теории о заговоре демократов, которые все просчитали заранее, устроили масштабные фальсификации и предусмотрели места, где будут ставить ловушки, в которые попадут полезные идиоты.

Похоже, покинув свой пост советника при Путине, Илларионов продолжает работать его помощником.

* * *

Андрей !! Я живу в городке Нью Йорк более 40 лет. И увидел твое интервью Люде из Киевского блога на Youtube "UKRLIFETV". Сделал синопсис твоего бла-бла-бла-бла об американской демократии и дал линк и отослал в Cato Institute( это не Катона, а Каэйто !!!).

Если у тебя есть пять минут почитать , то плиз. Я приехал в Штатах более 45 лет назад в историю – бежал от советских красных по поравке Джэксона Вэнека. Работал и одновременно учился в Колумбийском – бизнес и инженерная школа ( без американского образования с советским в Штатах дело бы НОЛЬ !). И первый урок ДЕМОКРАТИИ я получил именно одного профессора Колумбийского по имени Джеффри Сакс ( может знаешь ?! ). Демократия, объяснил мне Джефф , только тогда чего стоить, если она умеет себя защитить. Американская Демократия потому и самая великая в мире и живет на протяжении более 200 лет , что она обеспечила себя мощнейшими tools самозащиты. Ты приехал из Рашки , тебе дали ЗП в американском учреждении . И ты не имеешь ни какого право , включая этическое , моральное и пр. , жаловаться какой то Люде из Киева на американскую Демократию. This isnt accеptable at all. Кэйто Институт сделал с тобой абсолютно то, что ты 100000000000% но заслуживал – прогнал , по всей видимости, с 6ти месячным пособием, причем с моим или без моего участия. Есть вещи , которые мы, из Рашки , не имеем право делать в Америке !! Одна из них критиковать политическое устройство этой страны – НЕ МЫ ЕЕ СТРОИЛИ, НЕ НАМ ЕЕ КРИТИКОВАТЬ, Ты из Рашки, критикуй Рашку. Янки решать свои проблемы без твоих "великих" советов.

Для пользования демократией у вас недостаточно прав.

—