Ученые рассказали о парализации тела мозгом во время сна

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15.01.2021, 12:24, Разное
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Японские исследователи установили, что мозг во время сна парализует тело, чтобы организм не тревожили непроизвольные движения. Открытие этого явления позволит разработать методики лечения расстройств сна.
Исследованием мозга грызунов во время сна занимались сотрудники Университета Цукубы. Они обнаружили нейроны, нарушение которых вызывает проблемы со сном и иные заболевания, связанные с расстройством сна. Если восстановить работу этих нейронов, то многие болезни удастся устранить.

Данные нейроны отвечают за движение тела во время фазы быстрого сна. Известно, что в этот момент у человека быстро двигаются глазные яблоки, а все остальное тело словно становится «парализованным». Если происходит нарушение в работе нейронов, то во время фазы быстрого сна человек может спонтанно встать, закричать или даже устроить драку.

Кроме того, нейроны тесно взаимосвязаны с теми участками мозга, которые участвуют в контроле произвольных движений. Сами нейроны исследователи называют «тормозящими», они словно подавляют любое сокращение мышц, «парализуя» тело.



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