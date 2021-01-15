Ученые заявили о вхождении Земли в эпоху шестого массового вымирания

15.01.2021, 12:24, Разное

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Ученые считают, что климатические изменения на планете, а также угроза экологической катастрофы указывают на вхождение Земли в эпоху шестого массового вымирания. При этом если власти мировых держав не предпримут конкретных действий, то на «выживание» у человечества шансов не останется.

В своей научной работе исследователи рассказали, с какими последствиями столкнется человечество при условии, что ситуация выйдет из-под контроля. Основной опасностью названа глобальная катастрофа, предвестниками которой являются увеличение температуры планеты, разрушение ледников и аномальные явления природы.

По словам профессора Института окружающей среды и устойчивого развития Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Даниэля Блюмштейна, даже халатное действие отдельного человека вносит свой вклад в сложившуюся ситуацию. Так, проблему с мусором пытались решить путем раздельного сбора, но уже сегодня он не является таким эффективным.

Кроме того, помимо глобального потепления человечеству может угрожать новый ледниковый период. Поскольку между этими явлениями существует тесная связь.