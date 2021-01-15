 

Ученые: Грудное вскармливание делает иммунную систему детей более совершенной

15.01.2021, 12:24, Разное
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Представители Фондом NHS провели исследование для Бирмингемского университета, что позволило по-другому взглянуть на грудное вскармливание. Оказалось, что дети, которые питались с рождения естественным образом, имели более совершенную иммунную систему в зрелом возрасте.
Результаты исследования исследователи опубликовали в издании Allergy, подчеркнув, что грудное вскармливание имеет важное значение для ребенка. Уникальный проект длился на протяжении трех лет, во время которых были проанализированы данные о 38 парах мать-ребенок. В больнице Бирмингема у них при рождении взяли образцы стула и крови, а после этого повторили забор биоматериала, когда младенцам было по три недели. 16 новорожденных были на грудном вскармливании, 13 на искусственном, а 9 на смешанном.

Оказалось, что у детей, которых кормили грудью, увеличился особый тип иммунных клеток регуляторных Т-клеток. Если сравнивать с малышами, вскармливаемыми смесью, то показатель был выше почти в два раза. Данные клетки также были ответственные за контроль иммунного ответа ребенка против материнского организма. Клетки родительницы переносились с грудным молоком и помогали в уменьшении воспалительных процессов.

Исследование, которое провели с помощью NIHR SRMRC, показало, что у малышей при естественном вскармливании более распространены в кишечнике бактерии Gemella и Veillonella, поддерживающие функцию регуляторных Т-клеток. По словам старшего автора Гергели Толди, новое исследование может привести к тому, что увеличится число женщин, которые будут отдавать предпочтение грудному вскармливанию. Кроме этого, ранее было выявлено, что дети, получающие грудное молоко, меньше страдают от ожирения, астмы и аутоиммунных заболеваний.



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