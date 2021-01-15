В правительстве утвердили глав новых департаментов
15.01.2021, 11:50,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Экс-глава «Россетей» Павел Ливинский возглавил департамент энергетики правительства, экс-замглавы РЖД Анатолий Мещеряков – департамент транспорта, утверждены руководители и других новых департаментов, информирует пресс-служба правительства.
Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.
В должности директора департамента промышленности был утвержден Кирилл Лысогорский, ранее возглавлявший единый департамент промышленности, энергетики и транспорта (был разделен на три отдельные структуры).
Экс-глава департамента регионального развития и инфраструктуры Максим Степанов назначен руководителем департаментом строительства, а департамент регионального развития возглавил Василий Анохин.
Главой сводно-аналитического управления кабмина стал экс-замруководителя аналитического управления Федеральной налоговой службы Александр Буряк.
Павел Степанов остался во главе департамента сопровождения законопроектной деятельности, к которому теперь относится также и сфера нормативно-правового регулирования.
Ранее стало известно, что в аппарате правительства появятся семь новых департаментов.
Смотреть комментарии → Комментариев нет