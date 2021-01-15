Людовик XIV: «Государство — это я»

15.01.2021, 11:40, Разное

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Трудное детство

Время правления Людовика XIV (а прожил он 76 лет, из которых 72 года с небольшим был королём Франции) явило собой целую эпоху в истории страны, в её внешней политике, экономике, искусстве и моде.

Он родился в 1638 году, когда уже почти никто не надеялся, что двадцатилетний союз французского короля Людовика XIII и Анны Австрийской завершится рождением наследника. Людовику шёл пятый год, когда не стало его отца. Для законного малолетнего монарха начался непростой период — слишком многие жаждали власти.



Людовик XIV в детстве. Источник: panoramadelart.com

Детство и юность Людовика были очень тяжёлыми: шла Фронда, борьба принцев, восставал Париж, и королевской семье не единожды угрожала смертельная опасность. Кроме этого, первый министр (в то время им был кардинал Мазарини) явно утаивал часть государственных средств, поэтому юному монарху приходилось нередко голодать, спать на рваных простынях и рассчитывать только на два костюма в год. Но в то же время непростые детство и юность научили Людовика XIV не только искусно притворяться и лицемерить, но и пробудили в нём ненависть ко всякому принуждению.

Великий век: правление «короля-солнца»

Со смертью кардинала Мазарини двадцатитрехлетний Людовик вернул себе все отобранные у него полномочия. От молодого человека, который, казалось, только и делал, что развлекался (особенно он любил танцы), такого никто не ожидал. И всё же Людовик стал во главе Французского королевства.

Считая себя единоличным, абсолютным правителем, он обосновывал это так: власть королям дана от бога, подданные обязаны повиноваться без рассуждения, только бог может судить королей. Именно такой, абсолютной во всём, стала власть Людовика XIV.

С самого начала самостоятельного правления Людовик ежедневно очень много времени уделял государственным делам. Он вмешивался буквально во всё, подчеркивая, что править — это великий труд, что правят с помощью труда и для труда. Так он чувствовал свою ответственность перед королевством.

Кроме того, Людовик обладал очень важным для политика талантом — подбирать хороших сподвижников и верных людей. Таким для него стал министр Жан-Батист Кольбер. Именно он, проводя политику, покровительствующую французской торговле и мануфактуре, смог наладить финансы в стране. Благодаря талантам Кольбера французы были вынуждены расстаться со своими средствами в пользу государства, стать спонсорами не только строительства флота, но и колониальных владений Франции.



Портрет Людовика XIV. Источник: hermitagemuseum.org

Людовик видел себя главой объединенного королевства: одно государство, один король. Именно поэтому он отменил Нантский эдикт и лишил гугенотов Франции возможности свободно исповедовать свою веру.

Не забывал французский монарх и про внешнюю политику. Считая себя способным вершить делами всей Европы, он более тридцати лет своего правления вел войны с соседями. Армия Людовика XIV считалась сильнейшей в Европе. Она насчитывала более полумиллиона человек и была хорошо оснащена. Французских войск опасались Голландия и Англия. Имея такую сильную армию, Людовик XIV начал войну за так называемое испанское наследство. Он стремился посадить на испанский престол одного из своих внуков и таким образом добиться, чтобы и в Испании, и во Франции правила династия Бурбонов.

«L’état c’est moi» («Государство — это я») — такое изречение приписывают Людовику XIV. Действительно, в годы его правления, как одно солнце находится на небосклоне, так и одно политическое солнце — король — находилось на политическом небосклоне Франции. И это вовсе не преувеличение. Придворный этикет при Людовике стал чрезвычайно строгим. Его повседневная жизнь: пробуждение, отход ко сну, завтрак, обед, одевание — все превратилось в церемониал. При всех этих процедурах присутствовала знать, которая была лишь фоном для «короля-солнца». Реальная власть, всё могущество во Франции принадлежали ему, Людовику Великому.

Последние годы жизни «богоданного» монарха

Олицетворением могущества правления Людовика XIV явилось строительство Версаля. Для «короля-солнца» и его двора был построен целый город. Впоследствии другие правители Европы, подражая «богоданному» монарху, стали организовывать маленькие Версали у себя. На строительство и содержание этого дворца из французской казны уходило значительное количество денежных средств. Немалых вложений требовали и постоянные войны. «Слабости» Людовика XIV привели к тому, что в конце его правления облик Франции существенно изменился, её могущество было подорвано.



Людовик XIV с семьёй. Источник: wikipedia.org

Людовик XIV находился у власти до 1715 года. Чрезвычайно большой срок для политической карьеры. В последние годы жизни ему пришлось перенести немало бед. Один за другим уходили из жизни сначала его сын, а затем и внуки, законные наследники. После смерти Великого короля его вторая жена маркиза де Ментенон пыталась предпринять ряд действий, чтобы французский престол достался детям, рожденным ею. И всё же французская династия Бурбонов устояла у власти.