 

Пилят уже 100 лет – у известного фокуса скоро юбилей

15.01.2021, 11:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

17 января исполнится сто лет с того дня, как иллюзионист Персиваль Томас Тибблс впервые показал фокус с распиливанием женщины, пишет The Guardian. Эта иллюзия стала одной из самых известных в мире, и с тех пор её исполняли различными способами.


Wikimedia

В ближайшие выходные исполнится сто лет с того дня, когда английский маг-иллюзионист Персиваль Томас Тибблс в прямом смысле этого слова распилил деревянный ящик с женщиной внутри, пишет The Guardian. Тогда это стало сенсацией.

И именно так появился на свет один из самых известных фокусов, который с тех пор исполнялся «с применением различных инструментов и разным количеством крови». И всегда был человек, которого разрезали на две части, а затем «почти всегда» чудесным образом собирали воедино, иронизирует издание.

В ближайшие выходные иллюзионисты из общества The Magical Circle, среди которых Дэвид Копперфильд, собираются провести онлайн-мероприятия в связи со столетием этого фокуса.

Тибблс, более известный под сценическим псевдонимом П.Т. Сэлбит, впервые исполнил его 17 января 1921 года в лондонском театре «Эмпайр» в Финсбери-парк.

С тех пор бесчисленное количество магов выполняли эту иллюзию различными способами.

«Это очень простая и ясная идея, при этом она легко воспринимается как нечто невозможное, — заявил фокусник Уилл Хустон. — Как следствие, тут есть некое изящество и огромные возможности для развития и переосмысления».
 
Он также напомнил, что изначально в иллюзии Сэлбита ноги и голова женщины из ящика не торчали, однако впоследствии это стало традиционной чертой данного фокуса. Кроме того, иллюзионист действительно распиливал ящик, и на это уходило много времени.

«Этот процесс обычно был довольно длительным, — отметил Хустон. — Подозреваю, что сейчас с удержанием внимания зрителей дело обстоит немного иначе».

По его мнению, самая запоминающаяся версия этого фокуса была исполнена Саймоном Дрейком в 1990-х годах в ночном шоу Secret Cabaret на канале Channel 4. В рамках этой иллюзии Дрейка пропилили от паха до груди.

«Такое не забывается», — отметил Хустон, который в те времена не смог посмотреть это шоу, поскольку был ещё маленьким.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.08 / В Киеве произошел пожар в многоэтажном жилом доме на Большой Васильковской

20.11 / Эксперт CNN – новый проект Закона о дикой природе КНР говорит о больших изменениях, но вряд ли защитит мир от будущих пандемий

11.01 / Вынесен приговор обвиняемым в нападении на блогера из Чечни в Швеции

30.11 / Московская биржа открылась снижением

03.11 / “Нет там особых проблем”. Глава КСУ прокомментировал рассмотрение конституционности закона о языке

10.08 / Попова заявила об отсутствии случаев обнаружения коронавируса в окружающей среде

10.11 / Умер тренер по фигурному катанию Игорь Москвин

16.07 / Трамп сменил руководителя предвыборного штаба

31.08 / Руководство БСК уличили в отказе от модернизации предприятия

21.12 / “Мечтать не вредно”. Monatik вместе с ЮНИСЕФ объявил социальную новогоднюю акцию в помощь молодежи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска