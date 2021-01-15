Страны Азии вновь ужесточают ограничения из-за коронавируса

15.01.2021, 11:38, Новости дня

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Ситуация с распространением коронавируса в странах Азии ухудшается. В Китае складывается «напряжённая» эпидемическая обстановка, в связи с чем власти призвали население отказаться от поездок по стране в предстоящие праздники. Япония и Индонезия также ужесточают санитарные ограничения в попытке сдержать распространение коронавирусной инфекции, передаёт Euronews.

Власти Китая призывают местных жителей отказаться от планирования поездок и встреч в праздничный период, который начинается в стране 25 января. В комитете здравоохранения КНР назвали «напряжённой» складывающуюся в стране эпидемическую обстановку. За минувшие сутки выявлено 115 новых случаев инфицирования коронавирусом. В Китае продолжается кампания по массовой вакцинации населения.

В Японии зафиксирован максимум суточного прироста числа смертей среди пациентов с COVID-19. Из-за ухудшения показателей власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации ещё в нескольких регионах. Этим режимом уже охвачено более половины населения страны.

ЁСИХИДЭ СУГА, премьер-министр Японии: Правительство решило расширить зону действия режима ЧС, в которую добавлены семь префектур — Тотиги, Гифу, Айти, Киото, Осака, Хёго и Фукуока. Режим будет действовать до 7 февраля.

В Индонезии первым в стране сделал прививку от коронавируса президент Джоко Видодо. На днях власти одобрили вакцину, разработанную китайской корпорацией Sinovac. До 25 января продлён запрет на въезд в Индонезию иностранцам, за исключением некоторых категорий прибывающих.

Дата выхода в эфир 13 января 2021 года.