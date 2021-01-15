Мнение: Военный парад в Пхеньяне 14.01.2021

15.01.2021, 7:36, Разное

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В Пхеньяне, в честь завершения 8-го съезда Трудовой Партии Кореи прошел большой военный парад, который принимал Ким Чен Ын.

В основном, технологические новинки уже были показаны на прошлом параде, который многих впечатлил новым обликом армии КНДР. Тем не менее, и для этого парада кое-что осталось – была представлена новая баллистическая ракета для подводных лодок, с помощью которой КНДР как обычно будет диктовать свою непреклонную волю всему мировому сообществу.

Как обычно у северных корейцев, все было масштабно и красиво.



Новинка. Новая баллистическая ракета для подводных лодок, способная нести моноблочную ядерную боеголовку.

Полное видео парада выложу как появится.

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