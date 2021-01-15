Жена Павлика рассказала, какого числа должна родить

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15.01.2021, 11:34, Новости дня
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Жена 55-летнего украинского певца Виктора Павлика, его концертный директор Екатерина Репяхова на своей странице в Instagram рассказала, на каком сроке беременности находится.

Я так люблю свой день рождения, так люблю начало лета, что Бог послал мне малыша именно на этот период. Предполагаемая дата родов у меня 13 июня. А 13 июня – мой день рождения. Вот такой подарочек на 27 лет”, – написала она.

По словам Репяховой, сейчас у нее почти 19 недель.

“Пол мы узнали на 16-й неделе. Всего у меня было уже четыре УЗИ. Первое УЗИ на четвертой неделе, когда мне сообщили о беременности. Второе, когда я становилась на учет. Это восьмая неделя. Третье – скрининг на 12-й неделе. И четвертое – 16-я неделя. Следующее будет в феврале на 21-й неделе”, – рассказала она.

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Публикация от Катя Павлик (Репяхова) (@repyahovakate)

10 января Репяхова призналась, что беременна.

В сентябре она заявляла, что хочет троих детей и назвала бы их Миша, Люба и Витя.

Павлик и Репяхова познакомились в ноябре 2015 года, а в 2018-м она стала его концертным директором.

В мае 2020 года пара зарегистрировали отношения, но сообщила об этом спустя две недели после события. Позже они планировали провести торжественную свадебную церемонию для родных, но из-за смерти младшего сына певца Павла Павлика, матерью которого является танцовщица Лариса Созаева, торжество было отложено.

У Павлика от предыдущих отношений есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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