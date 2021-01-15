 

Степанов рассказал, сколько пунктов тестирования на COVID-19 работает в Украине

15.01.2021, 11:34, Новости дня
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В Украине работает более 2 тыс. пунктов тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом на брифинге 15 января рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент издания “ГОРДОН”.

“На сегодня в Украине уже создано 2373 пункта тестирования, которые обеспечивают организацию забора биологического материала и проведение лабораторных исследований на COVID-19 методом ПЦР и проведение экспресс-тестов на определение антигена от коронавирусной инфекции”, – сказал министр.

По его словам, предусмотрено тестирование людей с подозрением на COVID-19, подозрением на любые проявления ОРВИ, тех, кто контактировал с заболевшими, а также тех, кого должны госпитализировать.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным Минздрава, в Украине по состоянию на 15 января коронавирус подтвержден у 1,47 млн человек, 20 542 заболевших умерли, 847,4 тыс. выздоровели. 14 января в стране провели 49 596 тестирований на коронавирус, в частности 30 225 – методом ПЦР и 19 371 – методом ИФА. С начала эпидемии в Украине сделали 5,9 млн ПЦР-тестов.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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