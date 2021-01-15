 

“Попу расширили”, “Красиво, но с фотошопом перебор” – Фаны Loboda обсуждают ее пляжный снимок

15.01.2021, 11:34, Новости дня
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Украинская певица Loboda, строящая карьеру в РФ, разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в раздельном купальнике на фоне океана. Она позировала, стоя к камере спиной.

“Мир. Любовь”, – написала певица.

Подписчики отреагировали на фото.

“Фигура огонь”, – написала viktoriaofflcial.

“Красиво, но с фотошопом перебор”, – заявил panteraviki17.

“Попу расширили”, – отметила yamahidze.

Loboda (Светлана Лобода) родилась 18 октября 1982 года в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио “ВИА Гра”. В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру.

Наталья Лобода родилась в 1957 году. В браке с Сергеем Лободой она родила двух дочерей – Светлану (1982) и Ксению (1992).



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