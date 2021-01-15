Переболевшие COVID-19 имеют иммунитет к болезни минимум пять месяцев, но могут заражать других – исследование

15.01.2021, 11:34, Новости дня

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Иммунитет к COVID-19 у переболевших этой болезнью сохранятся по крайней мере пять месяцев, но люди все еще могут быть носителями и передавать вирус. К таким выводам пришли ученые из Управления общественного здоровья Великобритании. Результаты из исследования опубликованы 14 января на сайте правительства Великобритании.

Переболевшие COVID-19 могут заражать других, поскольку частицы коронавируса сохраняются в носу и в горле. Специалисты пришли к выводу, что иммунитет, приобретенный естественным путем в результате инфицирования обеспечивает 83% защиты от повторного заражения.

“Это означает, что люди, заразившиеся в первой волне, могут быть уязвимы для повторного заражения”, – поясняется в исследовании.

Британские ученые проводили исследование 18 июня по 24 ноября 2020 года и охватило 6614 участников, среди которых выявили 44 потенциальных повторных случаев инфицирования (2 “вероятных” и 42 “возможных). У некоторых из них наблюдается высокий уровень вероятности передачи вируса другим.

“Если бы все 44 случая подтвердились, это означало бы 83%-й уровень защиты от повторного заражения. Если бы подтвердились только 2 “вероятных” повторных заражения, защита была бы на уровне 99%”, – объяснили специалисты.

Данные могут измениться, поэтому за участниками исследования планируют наблюдать еще 12 месяцев.

Ученые напомнили о важности соблюдения правил социального дистанцирования, личной гигиены и ношении защитных масок, в том числе и для тех, кто уже переболел COVID-19.

В Управлении общественного здоровья Великобритании отмечают, что исследование не изучало влияние вакцинации от коронавируса на появление антител, поскольку в то время их еще не начали использовать.

“Не следует делать никаких выводов об их эффективности”, – сказали ученые.

Старший медицинский советник Управления общественного здоровья Великобритании Сьюзан Хопкинс сказала, что по результатам исследования можно говорить об очень маловероятном повторном заражении сложной формой COVID-19.

“Однако существует риск, что вы можете иметь инфекцию и передавать ее другим. Поэтому сейчас как никогда важно, чтобы мы все оставались дома, чтобы сохранить нашу систему здравоохранения и жизнь”, – добавила Хопкинс.

По состоянию на 15 января в мире подтвердили более 93,1 млн случаев коронавирусной инфекции. Почти 2 млн пациентов умерли, а 51,4 млн выздоровели, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

На данный момент считается, что вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. Власти Китая связывали вспышку заболевания с уханьским рынком животных и морепродуктов “Хуанань”: первые пациенты были там либо постоянными покупателями, либо продавцами. Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила распространение коронавируса пандемией.

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