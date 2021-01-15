Растяжка снижает артериальное давление эффективней ходьбы

15.01.2021, 11:30, Разное

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Медики назвали растяжку эффективным упражнением против гипертонии. Выполнение растяжки помогало снизить артериальное давление даже больше, чем при ходьбе, которую рекомендуют практиковать при наличии сердечных заболеваний.

В исследовании ученых приняли участие 40 мужчин и женщин. Их разделили на две группы. Участникам из первой группы необходимо было ежедневно в течение получаса заниматься упражнениями на растяжку. Оставшиеся респонденты в это время просто находились на прогулке.

Результаты эксперимента показали, что у участников из первой группы, занимавшихся растяжкой, артериальное давление было ниже, чем у мужчин и женщин из второй группы. Хотя все они страдали от гипертонии. По словам Фила Чилибека, отказываться от ходьбы и других физических нагрузок все же не стоит. Все это позволяет снижать вес и уровень холестерина и сахара в крови.

Кроме того, чтобы эффект от растяжки проявился ею необязательно заниматься 30 минут в день. При более интенсивных упражнениях, когда основной упор в тренировках идет на большие группы ножных мышц, растяжке можно уделить меньше времени. Занятия йогой способны производить похожий эффект, добавили медики.