Назван простой продукт для продления жизни человека

15.01.2021, 11:30, Разное

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Ученые назвали простой продукт, который поможет продлить жизнь человека. Они отметили, что правильный рацион питания является залогом долголетия. В частности, медики порекомендовали есть ревень.

Состав продукта

Ревень имеет в своем составе мощные антиоксиданты, питательные вещества и ряд полезных соединений, которые обладают оздоровительными свойствами. Медики считают, что это идеальный растительный продукт, способствующий продлению жизни. Он укрепляет состояние сердца, предотвращает развитие хронических болезней и появление рака.

Ревень содержит витамины С и К. Кроме того, в овоще присутствует магний, кальций, калий и марганец. В ходе выбора продукта нужно обратить внимание на то, что он наделен более ярким красным оттенком. Это связано с присутствием в ревне растительного пегемента. Последний отвечает за подавление воспалительных процессов.

Ревень представляет собой растение, которое помогает улучшить аппетит, нормализовать пищеварение и насытить организм полезными элементами. Продукт обладает тонизирующими и общеукрепляющими свойствами. Медики отмечают, что ревень служит отличным слабительным и желчегонным средством. Растение положительно влияет на уровень сахара и зрение. Нередко ревень используется при анемии и как противопростудное средство.

Какие части являются неполезными

В то же время исследователи предупреждают, что не все части ревня являются полезными. Например, в листьях присутствует щавелевая кислота. Она в больших количествах способна вызвать отеки, затрудненное дыхание и жжение глаз.

Опасные компоненты

Ревень содержит множество органических кислот. Они способствуют образованию камней в почках, мочевом и желчном пузырях. При наличии данных патологий от продукта лучше отказаться.

Ревень нельзя употреблять тем, кто страдает панкреатитом, гастритом и повышенной кислотностью. Растение способствует разжижению крови, поэтому от него лучше отказаться при различных кровотечениях и геморрое. В больших дозах его нельзя употреблять при сахарном диабете, подагре, холецистите, ревматизме, аппендиците, также это не нужно делать беременным женщинам.