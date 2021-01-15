«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки поделился трогательным снимком с семьей

15.01.2021, 11:30, Разное

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Джанлука Вакки, который известен в социальных сетях как «танцующий миллионер», поделился в микроблоге Instagram трогательным снимком со своей семьей. На фото он запечатлен с возлюбленной Шерон Фонсека, подарившей ему 1,5 месяца назад дочь.

Недавно Джанлука Вакки признался в том, что его маленькая Блу Джерусалема появилась на свет с определенной физической особенностью. У девочки диагностировали волчью пасть, поэтому в будущем ей предстоит хирургическое вмешательство. В связи с этим семья миллионера намерена помогать фондам, которые занимаются данной патологией.

«Танцующий миллионер» подписал новый пост фразой: «Вся моя жизнь в одном фото». Его публикацию оценило почти 1,5 миллионов человек. Кроме подписчиков комментарии оставили и звездные знакомые Джанлуки Вакки. Диджей Tiesto написал, что Блу Джерусалема «очень милая», а модель Хайди Клум отметила, что у бизнесмена «прекрасная семья».

Джанлука Вакки стал отцом в 52 года и не скрывал, что безумно рад этому событию. Он устроил сюрприз Шерон Фонсеке, когда забирал ее с новорожденной дочерью из больницы. По дороге из медицинского учреждения до дома миллионера возлюбленная видела из окна огромные плюшевые игрушки и шары. Сотрудники, которые ухаживают за участком и особняком Джанлуки Вакки, встретили его супругу аплодисментами. Модель была тронута таким приемов настолько, что расплакалась.