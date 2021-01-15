Технократы и трансгуманисты стремятся контролировать мозг каждого человека

15.01.2021, 11:32, Разное

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Когда технократы и трансгуманисты в армии изобретают новые технологии ради усиления военных действий, это только вопрос времени, прежде чем они обратят свои силы на граждан, которые заплатили за исследования в первую очередь.

Новый алгоритм машинного обучения может успешно определять, какое конкретное поведение—например, ходьба и дыхание-относится к какому конкретному мозговому сигналу, и он потенциально может помочь военным поддерживать более подготовленные силы.

В любой момент времени люди выполняют множество задач. Все мозговые и поведенческие сигналы, связанные с этими задачами, смешиваются вместе, образуя сложную сеть. До сих пор эту паутину было трудно распутать и перевести.

Но исследователи, финансируемые армией США, разработали алгоритм машинного обучения, который может моделировать и декодировать эти сигналы, говорится в пресс-релизе от 12 ноября. Исследование, в котором использовались стандартные наборы данных мозга для анализа, было недавно опубликовано в журнале Nature Neuroscience.

– Наш алгоритм впервые может диссоциировать динамические паттерны в мозговых сигналах, которые относятся к определенному поведению, и гораздо лучше расшифровывает это поведение, — говорится в заявлении доктора Марьям Шанечи, профессора инженерного факультета Университета Южной Калифорнии, который руководил исследованием.

Д-р Хамид Крим, руководитель программы в исследовательском отделе армии, входящем в исследовательскую лабораторию армии развития боевых возможностей армии США, сказал Nextgov Shanechi и ее команда использовали алгоритм, чтобы отделить то, что они называют поведенчески релевантными сигналами мозга от поведенчески релевантных сигналов мозга.

– Это представляет собой потенциальный способ надежного измерения, например, умственной перегрузки отдельного человека, солдата, — сказал Крим.

Если алгоритм обнаруживает поведение, указывающее на стресс или перегрузку солдата, то машина может предупредить этого солдата еще до того, как он сможет распознать свою собственную усталость, сказал Крим. Повышение самосознания занимает центральное место в интересе армии к этим исследованиям, добавил он.

Исследование является частью усилий по созданию интерфейса «машина-мозг». В конечном счете, сказал Крим, это исследование может способствовать развитию технологии, которая может не только интерпретировать сигналы от мозга, но и посылать сигналы обратно, чтобы помочь людям принимать автоматические корректирующие действия для определенного поведения, добавил он.

Воображение-это единственный предел, когда речь заходит о потенциале этой технологии, сказал Крим. Еще одно футуристическое приложение может позволить солдатам общаться друг с другом, даже не открывая рта.

Именно бывший президент Барак Обама выделил сотни миллионов долларов налогоплательщиков, чтобы запустить инициативу «картирование мозга», заявив, что она так же важна, как и картирование генома человека. С тех пор технократы взяли на себя поиск антиутопических способов превратить это новое знание в антиутопическую систему управления людьми.

Давос-это город в Швейцарии, известный как своими прекрасными лыжными гонками, так и проведением ежегодного Всемирного экономического форума (ВЭФ). Эта встреча официально описывается как » самая творческая сила для вовлечения ведущих мировых лидеров в совместную деятельность по формированию глобальной, региональной и отраслевой повестки дня в начале каждого года.”

Эта элитная олигархия, однако, стоит за технократическим планом управления обществом с помощью технологий, запрограммированных учеными и техниками и автоматизированных с помощью искусственного интеллекта, а не через демократически избранных политиков и правительственных лидеров.

Ученые строят планы, как использовать ваши собственные мысли против вас

Что, если однажды в следующем десятилетии станет возможным читать ваши мысли? Участники дискуссии ВЭФ предполагают, что различные способы сканирования мозга и картирования мозга могут быть включены в правовую систему, используемые юристами в рамках судебных процессов, в том числе против вас.

По-видимому, по словам одного из участников дискуссии, Джека Галланта, главы Gallant Lab в UC Berkeley, “все, что находится в текущем сознательном сознании, может быть декодировано, это просто вопрос [нахождения] технологий”.

Если бы картирование мозга стало мейнстримом, оно могло бы иметь серьезные приложения, применимые к закону, такие что даже если человек предпочитает не признаваться, его мозг может быть задействован, чтобы сделать это за него. Это уже произошло в Индии, когда технология сканирования мозга была использована для уголовного осуждения кого-то на основе данных, полученных из их мозга, а не через их устные слова.

Можно, например, декодировать сигналы в мозгу настолько подробно, что вы можете реконструировать фильм, который человек видел, включая не только объекты и действия в фильме, но и то, как этот человек чувствовал себя в фильме — был ли он счастлив, грустен или нет.

Уже в 2017 году исследователи из японской лаборатории ATR Computational Neuroscience Laboratories и Университета Киото создали программу для восстановления изображений, полученных в результате мозговой активности. В одном примере человек увидел или представил себе образ гепарда, что привело программу к восстановлению образа гепарда, хотя и с мечтательной, несколько абстрактной аурой.

Кроме того, каждая эмоция, которую вы чувствуете, оставляет в вашем мозгу подпись, которую можно “прочитать.” Таким образом, чтение мыслей больше не является произведением научной фантастики. ВЭФ привел исследование исследователей из Университета Карнеги-Меллона, которые используют технологию чтения мыслей для декодирования сложных мыслей. По данным ВЭФ:

– Технология, — говорят исследователи, — способна понимать сложные события, выраженные в предложениях, и семантические признаки, такие как люди, места и действия, чтобы предсказать, какие типы мыслей рассматриваются. Получив доступ к ментальным триггерам для 239 предложений, программа смогла предсказать 240-ю фразу с точностью 87% …

Марсель Жюст, ведущий исследование, сказал: …Это продвижение позволяет впервые расшифровать мысли, содержащие несколько понятий. Вот из чего состоит большинство человеческих мыслей.

В настоящее время нет такой вещи, как защита “свободы мысли”, как существует защита свободы слова, и понятие “психическая конфиденциальность” даже не находится на радаре. Тем не менее, эта технология декодирования мозга планируется использовать против общественности.

Галлант заявил: Сейчас существует огромная правительственная программа по расширению измерительных технологий для нейробиологии … поскольку она помогает фундаментальным исследованиям, чтобы мы могли лучше измерять мозг, которая будет иметь приложения в декодировании мозга и интерпретации функций мозга, которые будут применимы к закону.

Другой участник дискуссии, Брайан Кнутсон, профессор психологии и нейробиологии в Стэнфорде, описывает мысли и чувства, которые вы не можете или не хотите вербализовать, но которые все еще оставляют след в вашем мозгу. “И мы могли бы расшифровать это, — сказал он.

Одна из целей, по-видимому, может заключаться в том, чтобы расшифровать мозг человека даже без его согласия. Рана Форухар, помощник главного редактора журнала Time по экономике и бизнесу , а также член дискуссионнойгруппы, сказал:

– Если бы мы могли добраться до той точки, где либо вы можете иметь невольного подозреваемого или невольного человека, чей мозг декодирован в некотором смысле … юридические системы не предполагают, что мы можем это сделать, и поэтому вам не может быть предоставлена правовая защита. Итак, если вы посмотрите на национальном, международном уровне на то, есть ли какие-либо права человека … если есть конституционные защиты для чего-то вроде свободы мысли или психической неприкосновенности или когнитивной свободы, ничего подобного пока не существует.

Ученые уже расшифровали различные аспекты языка, такие как фонетика, синтаксис и семантика. С этого момента расшифровка внутренней речи — ваших мыслей и разума — лишь вопрос времени.

– Как только у вас появятся эти модели, — сказал Галлант, — вы сможете расшифровать язык. Теперь, конечно, очевидное применение этого-расшифровка внутренней речи. И как только вы декодируете внутреннюю речь, тогда у вас, по существу, есть худшее из возможных устройств декодирования мозга или лучшее из возможных, в зависимости от вашего взгляда. Безусловно, самое противоречивое устройство для декодирования мозга.

Затем участники дискуссии смеются.

Галлант сказал, что он считает, что это всего лишь вопрос времени, когда появится портативная технология декодирования мозга, которая декодирует язык так же быстро, как вы можете написать текст на своем мобильном телефоне: Все будут носить их, потому что люди показали, что они вполне готовы отказаться от конфиденциальности для удобства. Прототип может появиться здесь в следующем десятилетии.

Хотя они поднимают “страшные” этические вопросы и вопросы конфиденциальности, которые это поднимает, нет никакого вопроса о том, должны ли они двигаться вперед. Это уже происходит.

– Технология-это о том, чтобы открыто привести нас в эпоху, когда государственные органы могут читать мысли людей без их разрешения и использовать его против них, в том числе в суд, предварительно криминал, полиция мыслей/Мысль преступления и навешивание ярлыков на людей, включая детей, как потенциальных преступников на основе их мозговые волны, и все это обсуждалось вскользь в Давосе, – отметил Truthstream.

Кент Киль из Университета Нью-Мексико и исследовательской сети MIND Research Network использовал сканирование мозга, чтобы выявить то, что он считает специфическим признаком психопатии. Он также отметил: Многие исследования показывают, что основные, ускоряющие черты психопатии имеют развивающую природу, причем относительно устойчивые черты становятся очевидными до 10 лет.

Если окажется, что вы можете расшифровать, кто может стать психопатом с помощью декодирования мозга, и идентифицировать их к 10 годам — тогда что?

Ученые также пытаются использовать расшифровку мозга, чтобы выяснить, насколько вероятно, что кто-то может совершить преступление снова, чтобы повлиять на вынесение уголовного приговора.

Группа ВЭФ даже провела публичный опрос, чтобы выяснить, кому люди доверили бы доступ к своим мыслям и воспоминаниям — правительству, полиции, вашему врачу, вашему работодателю, вашему супругу или никому из них? Три процента сказали, что они передадут доступ к правительству, по сравнению с 25 процентами своим супругам.

Ложные воспоминания могут быть имплантированы

Часть того, что делает декодирование мозга и использование чтения мыслей настолько ужасными, заключается в том, что воспоминаниями можно манипулировать. Элизабет Лофтус, профессор психологии Калифорнийского университета в Ирвине, провела обширное исследование, показавшее, что память не только ненадежна, но и легко поддается манипулированию.

“Мы можем легко исказить воспоминания для деталей события, которое вы пережили», — сказала она The Guardian в 2003 году. “И мы можем зайти так далеко, что насаждаем совершенно ложные воспоминания — мы называем их богатыми ложными воспоминаниями, потому что они такие подробные и такие большие.” Ее многолетние исследования показали, что память не всегда работает как записывающее устройство, которое просто воспроизводит сценарии по мере их возникновения.

«Память работает немного больше, как страница Википедии», — сказала она NPR. “Ты можешь пойти туда и изменить его, но так же могут поступить и другие люди.” Ложные воспоминания, таким образом, могут быть имплантированы в сознание людей, и это еще не все.

Другой областью исследований является обнаружение боли — понимание схем, которые вызывают боль. Если этим можно манипулировать, то вполне возможно, что внушение боли также может быть использовано в качестве принудительной меры в правовой системе, отметили участники дискуссии ВЭФ. — Это удивительно, — ответил один из них.

Правительство США имеет историю экспериментов по управлению разумом

Если это звучит слишком конспиративно, слишком диковинно , чтобы быть реальной жизнью, рассмотрим сверхсекретный проект ЦРУ MK-Ultra, который занимался экспериментами по управлению разумом, пытками людей и другими медицинскими исследованиями, включая то, сколько ЛСД потребуется, чтобы “разбить разум и взорвать сознание.”

В прошлые десятилетия технократы-глобальная, по большей части неизбранная элита, которая управляет государствами во всем мире, — призывали к “Новому Мировому Порядку».” В настоящее время такие термины, как “Великая перезагрузка”, “Четвертая промышленная революция” и “построить лучше”, разбрасываются по всему миру , поскольку страх и социальный контроль, вызванные пандемией COVID-19, растут.

Все эти термины относятся к одной и той же долгосрочной глобалистской программе демонтажа демократии и национальных границ в пользу глобального управления неизбранными лидерами, а также опоре на технологический надзор, то есть декодирование мозга, цифровые “паспорта здоровья” и многое другое, а не на верховенство закона для поддержания общественного порядка.

Предупреждающие знаки повсюду вокруг нас, если мы хотим видеть их такими, какие они есть на самом деле. Единственный вопрос сейчас заключается в том, достаточно ли людей готовы сопротивляться этому, чтобы изменить ситуацию.