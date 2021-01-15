Дональд Трамп купил апартаменты в Москва-Сити

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15.01.2021, 11:18, Разное
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Действующий президент США Дональд Трамп приобрёл апартаменты в Москва-Сити. Об этом сообщают источники ИА «Интерсакс», знакомые с ходом сделки. Её приблизительная стоимость составляет около 300 млн рублей.

– Речь идёт о двухэтажной квартире площадью 500 квадратных метров в одной из башен Сити, — подтвердили в пресс-службе Белого дома, отказавшись от дальнейших комментариев.

Источники, близкие к сделке, рассказывают, что таким образом Дональд Трамп готовит себе «запасной аэродром» на случай возможного уголовного преследования после окончания президентского срока.

Договор купли-продажи квартиры Трампу на днях был одобрен Госдумой сразу в трех чтениях (закрытых для СМИ), утвержден Советом Федерации и теперь ждёт подписи Путина. Затем документ отправят на регистрацию в Росреестр.

Впрочем, в Кремле уже заявили, что не видят препятствия для продажи апартаментов Дональду Трампу.

– Будет здорово, если в Сити поселится Мелания. Она придаст шарму этому безжизненному району столицы, — отметил Дмитрий Песков.



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