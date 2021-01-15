Проклятие Шивы

15.01.2021, 11:12, Разное

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В горах северной Индии затеряна зловещая Долина семи смертей, которая убивает любого, кто отважится ступить в её пределы. Научно объяснить этот феномен до сих пор не удаётся. Так что властям остаётся только закрыть доступ в опасные места для кладоискателей и авантюристов всех мастей.

Одним из таких авантюристов был капитан войск Британской Ост-Индской компании Ричард Баттерсфилд. В 1772 году он был командирован губернатором Бенгалии Уорреном Гастингсом к правителю Пенджаба в качестве военного советника, чтобы оборудовать один из важных фортов новыми орудиями и обучить канониров из числа местных.

Не проходило дня, чтобы жадные до золота британцы не услышали какую-нибудь легенду о сказочных богатствах. Однажды Баттерсфилд повстречал купца, который поведал, что где-то далеко в горах севера есть долина, доступ в которую необычайно труден. Где именно, купец рассказал англичанину довольно приблизительно, так как сам там никогда не бывал.

Когда-то давно в этой долине находилась столица могущественного раджи, слава которого гремела далеко за пределами Пенджаба. У него было семь сыновей, а воинов — столько, что он каждый год отправлял в поход семь сильных армий.

Богатства текли в замок раджи рекой, так как его сыновья не знали поражений, а сам он — жалости к побеждённым. Но однажды гордыня настолько затмила разум правителя, что он бросил вызов самому Шиве, предводителю небесного воинства.

Месть разгневанного божества не заставила себя ждать. Шива ударил с небес стрелой пламени, испепелив раджу, его сыновей и всё их войско. А затем бросил на город огненный шар, вспыхнувший ярче тысячи солнц. Удар сотряс землю, а огромный город превратился в гигантскую воронку, в которой потом образовалось горное озеро. Где-то в его глубинах, в развалинах прекрасного дворца, и сокрыты несметные сокровища великого раджи.

Баттерсфилд подробнее расспросил купца о маршруте и приметах, которые позволили бы узнать нужную долину. Он подобрал с десяток солдат и сикхов себе в помощь. Все, что видел и слышал по дороге, капитан с пунктуальностью истинного британца записывал в тетрадь.

Долго небольшой отряд скитался по горам, уйдя далеко от мест, известных британцам. Никто из редко встречавшихся путников не мог ответить на вопросы о загадочной долине, а селений в тех местах не встречалось вовсе. Но в конце концов показалось, что удача улыбнулась искателям приключений.

Случайно перед ними открылся узкий горный проход, который привёл людей в довольно большую долину. Часть её поросла густым лесом, а в глубине виднелось озеро, наполненное иссиня-чёрной, как будто маслянистой водой. Почти со всех сторон оно было окружено высокими отвесными скалами, лишь небольшой участок берега представлял собой лесную опушку. А на противоположном берегу виднелись древние развалины.

Добраться до них по суше было невозможно, и Баттерсфилд решил переплыть озеро на плотах. Надвигалась ночь, и переправу решили отложить до утра. Капитан расставил караулы, распорядился насчёт смены охранения и только после этого заснул в своей палатке.

Утром он проснулся в пустом лагере. На костре булькал котелок с кашей, ружья стояли аккуратно составленными в пирамиды. Были приготовлены инструменты для рубки леса. Одежда участников отряда была аккуратно сложена у берега. И больше никаких следов, как будто 12 человек тщательно подготовились и дружно прыгнули в воду.

Баттерсфилд, как видно, был человеком обстоятельным. Он подробно описал всё увиденное утром и лишь затем подошёл вплотную к кромке воды. Следующие строки капитан написал через несколько дней, замерзая в какой-то пещере высоко в горах.

Заглянув в озеро, он увидел сквозь толщу воды лицо с дьявольски горящими глазами и жутким выражением. Англичанин в ужасе бежал, не разбирая дороги. С каждым часом ему становилось все хуже, кожа и внутренности словно горели огнём, волосы, зубы и ногти крошились и выпадали. В конце концов, Баттерсфилд окончательно обессилел, забился в какую-то пещеру, смог написать несколько фраз, да так там и умер.

В 1902 году тетрадка Баттерсфилда, проделав причудливый путь, попала к другому британцу — известному авантюристу Грэму Дикфорду. Он купил её у одного сикха как редкую диковинку вместе с двумя старинными пистолетами и несколькими безделушками.

История появления тетради вкратце такова. Отец сикха, подвернувшегося Дикфорду, был охотником. Однажды в 1856 или 1857 году он, преследуя раненого зверя, забрался очень далеко в горы. Местность была незнакомая, началась гроза.

Сикх укрылся в пещере, где утром обнаружил скелет, одетый в остатки британского мундира. Тетрадь, пистолеты и все прочее было в сумке покойника и благополучно перекочевало в чулан охотничьей хижины, а потом было продано заезжему англичанину.

Изучив тетрадь, Дикфорд пришёл к выводу, что речь там идёт о Долине семи смертей, о которой он слышал смутные легенды. Имея такую подсказку от Баттерсфилда, можно было попробовать попасть туда и отыскать легендарные сокровища раджи. Дикфорд собрал небольшую компанию единомышленников, тщательно подготовил инвентарь и отправился в путь.

Через несколько дней к горному селению вышел оборванный и обожжённый европеец. Взгляд его был безумен, а речи — непонятны. Он твердил о блуждающем огне, призраках, убивающих взглядом, и о нечистой силе, погубившей его товарищей.

Это был Дикфорд. Его отправили в госпиталь, а оттуда в сумасшедший дом. Грэм и там пугал персонал рассказами о злополучной долине и Божией каре. Но, едва до него добрались опытные врачи, британец умер в страшных мучениях.

У Дикфорда нашлись богатые и влиятельные родственники, которые убедили колониальные власти организовать экспедицию для выяснения причин гибели его отряда. В 1906 году в путь отправились почти два десятка военных и учёных.

С самого начала они фиксировали зловещие явления, словно сама природа препятствовала их продвижению. Необычайно сильный ветер, дувший из долины, как будто выталкивал путников обратно. Молнии били буквально под ноги. Сама же долина оказалась населена полчищами ядовитых змей, и некоторые из них были неизвестны людям.

Когда же один из солдат чиркнул спичкой, из конца в конец по долине пробежали сполохи огня, оставлявшего на коже тех, кого он затронул, незаживающие язвы. Спасаясь от пламени, двое бросились к озеру, но упали замертво, едва добежав до воды. Их попытались вытащить товарищи, но, приблизившись к берегу, почувствовали головокружение, тошному и озноб. Пришлось экспедицию свернуть, не добившись никаких результатов.

В 1911 году в окаянной долине побывал ещё один отряд британцев. На этот раз все совершилось стремительно. Пятеро из семи смельчаков спустились к воде, но вдруг стали с бешеной скоростью кружиться на месте, рвать на себе одежду и волосы, а затем попадали замертво.

Двое оставшихся в ужасе бежали в горы. Через несколько дней они все же вышли к людям, но протянули недолго. Кожа бедняг была покрыта огромными кровавыми волдырями, горлом шла кровь. Едва рассказав о постигшей их товарищей смерти, оба скончались.

Участники следующей экспедиции подошли к своему походу гораздо серьёзнее. Для начала они задумались: что же губит тех, кто забрался в Долину семи смертей? Учёные предположили, что это ядовитые испарения озера. В 1919 году в путь отправилась очередная группа.

Её члены были экипированы лучше предшественников: противогазы, костюмы химзащиты, разработанные для противостояния газовым атакам Первой мировой войны, мощная радиостанция. В определённый час над долиной должен был пролететь самолёт для ведения аэрофотосъёмки.

Достижения технического прогресса не помогли — пилот так и не смог вывести машину в нужное место, а радиостанция перестала работать ещё на подступах к долине. Приборы словно сошли с ума. Противогазы и специальные костюмы своё дело сделали.

Учёные смогли тщательно осмотреть всю доступную часть долины. Там были обнаружены останки как минимум 17 людей, погибших в разные эпохи. К самой воде спускаться всем участникам экспедиции было строго запрещено.

Но развалины на другой стороне озера притягивали, словно магнитом. После долгих споров трое учёных, неплохие альпинисты-любители, решились подняться на отвесные скалы и обойти озеро по верхушке каменистого гребня. Совершать такие упражнения в противогазах было бы затруднительно, к тому же гребень скалы находился довольно высоко от воды. Так что трое смельчаков отправились налегке.

Подъём на вершину прошёл удачно, и вся троица двинулась в обход озера. Через некоторое время они остановились, помахали руками оставшимся в долине, а затем одновременно прыгнули в воду.

Экспедицию немедленно прервали. Потом колониальные власти и вовсе закрыли от людей весь район. Подтвердили запрет на посещение этой местности и власти независимой Индии. Даже местоположение её теперь строжайше скрывают от любопытствующих.

Учёные считают, что причиной неприятностей служит горючий газ с нервно-паралитическими свойствами, который выделяет озеро. Правда, тогда непонятно, почему группы людей гибли по разным сценариям.

Есть и другая гипотеза, согласно которой озеро является воронкой от взрыва мощного ядерного заряда, произошедшего около 25 тысяч лет назад. Если верить древнему индийскому эпосу Махабхарата, примерно в то время как раз в горах на севере Индостана и разворачивались битвы «войны Богов». Так это или нет, но можно смело утверждать, что в окрестностях Долины семи смертей нога человека не ступала уже почти 100 лет.