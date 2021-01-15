 

Коронавирус в России: за сутки выявили 24,7 тысячи новых случаев

15.01.2021, 10:04, Разное
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В оперативном штабе сообщили, что диагноз поставили 24 715 гражданам. Менее половины из них – 13,2% – не имеют симптомов. Выздоровели и покинули больницы 27 636 человек, скончались 555 пациентов.

Больше всего новых случаев заражения COVID-19 выявили в Москве. За сутки число больных выросло на 5 534. Госпитализировали 1 522 человек, умер 81 пациент. Вылечились 6 602 жителя города.

На втором месте среди регионов по количеству инфицированных расположился Санкт-Петербург. В городе на Неве заразились 3 094 человека. Далее следует Московская область, где обнаружили 1 361 больного.

Непростая ситуация с распространением коронавируса также наблюдается в Нижегородской, Ростовской, Воронежской, Свердловской, Вологодской областях, Республике Крым и Красноярском крае.

Таким образом, общее число инфицированных в России на сегодня составляет 3,5 миллиона. Полностью выздоровели 2,9 миллиона человек. Жертвами COVID-19 стали 64 тысячи граждан.

Ранее врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что новой волны коронавируса в стране весной не будет. По его словам, к тому времени у россиян сформируется достаточный уровень иммунитета.



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