Экономиста Илларионова уволили из Института Катона после слов о штурме Капитолия

15.01.2021, 11:04, Разное

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В своем посте от 8 января экономист заявил, что президент Дональд Трамп не призывал к захвату Капитолия. Он сравнил беспорядки у здания конгресса США с поджогом Рейхстага нацистами в 1933 году, после которого они расправились с политическими оппонентами и укрепили свою власть.

Илларионов отметил, что при приеме на работу ему гарантировали свободу выражения мнений. Но после поста 8 января позиция Института Катона изменилась.

“Я более не работаю в Институте Катона. Как сообщил мне вице-президент института, причиной является содержание постскриптумов, присоединенных к моему посту в этом блоге “Поджог Рейхстага”-2021″, – написал экономист на своей странице в “Живом Журнале”.

Илларионов отметил, что в институте ему гарантировали защиту индивидуальной свободы. “По любым вопросам есть не позиция института, есть разные позиции сотрудников института, на выражение которых они имеют полное право”, – приводит экономист слова руководства.

В Институте Катона подтвердили, что Илларионов уволен. Дальнейшие комментарии по ситуации с экономистом там давать отказались. “Но мы хотим признать его давнюю критику режима Путина и его защиту свободы в России и во всем мире”, – приводит РБК слова вице-президента института по коммуникациям Кристины Брукс.

В своем посте 8 января Илларионов также раскритиковал политическую систему США. По его мнению, она не выполнила роль независимого арбитра в определении качества президентских выборов. У недовольных граждан осталось право на демонстрацию и протест, подчеркнул экономист.

“В ходе событий 6 января граждане США не только не реализовали это право, но и даже не пытались его реализовать. Распространяемые утверждения, будто бы 6 января в США готовился государственный переворот, не соответствуют действительности”, – считает Илларионов.

«Поджог Рейхстага» – 2021 https://t.co/fEhFbUMSLt

— Андрей Илларионов (@AnIllarionov) January 8, 2021

Напомним, что 6 января сторонники президента Дональда Трампа ворвались в здание конгресса США. В тот момент там утверждали победителя президентских выборов. В ходе беспорядков погибли несколько человек.