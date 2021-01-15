 

В РФ выявили 1,5 тыс. мутаций коронавируса

15.01.2021, 10:56, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В РФ выявлено почти 1,5 тыс. мутаций коронавируса, однако это является абсолютно естественным процессов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова сообщила в рамках Гайдаровского форума, что на сегодняшний день в РФ обнаружены «почти 1,5 тыс. мутаций (коронавируса)», это является абсолютно естественным процессом, «вирусы иначе не живут», передает РИА «Новости».

«Мы анализируем все, эти изменения (мутации коронавируса), о которых говорится так много в значительном ряде стран, в основном европейских, которые здесь на связи с Великобританией, это было видно еще в сентябре. Первые находки с изменениями, аналогичными или похожими, были еще в июне», – отметила она.

Ранее ученые из университета Огайо в США обнаружили два новых штамма коронавируса, один из которых имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным.

Гайдаровский форум – постоянно действующая дискуссионная площадка для обсуждения актуальных проблем современности, проводится с 2010 года. В этом году форум проходит в онлайн-режиме.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.10 / В Германии в поезде нашли бомбу

09.09 / Глава Национальных институтов здоровья: безопасность вакцин от COVID-19 – приоритет

19.11 / Госсекретарь США впервые посетил Голанские высоты

04.10 / Выяснилось, от чего зависит возникновение тяжелой формы коронавируса

10.10 / Polske Radio – надежда Балкан на присоединение к ЕС меркнет на глазах

14.08 / Лукашенко намерен выступить со срочным обращением к народу – Telegam-канал

04.01 / Степанов считает, что после новогодних праздников в Украине увеличится количество больных COVID-19

17.08 / Лукашенко пожаловался на протестующих из-за отсутствия масок и дистанции

02.08 / Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве

08.09 / МИД оценил влияние дела Навального на реализацию «Северного потока – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска