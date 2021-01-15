В РФ выявили 1,5 тыс. мутаций коронавируса

15.01.2021, 10:56, Новости дня

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В РФ выявлено почти 1,5 тыс. мутаций коронавируса, однако это является абсолютно естественным процессов, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова сообщила в рамках Гайдаровского форума, что на сегодняшний день в РФ обнаружены «почти 1,5 тыс. мутаций (коронавируса)», это является абсолютно естественным процессом, «вирусы иначе не живут», передает РИА «Новости».

«Мы анализируем все, эти изменения (мутации коронавируса), о которых говорится так много в значительном ряде стран, в основном европейских, которые здесь на связи с Великобританией, это было видно еще в сентябре. Первые находки с изменениями, аналогичными или похожими, были еще в июне», – отметила она.

Ранее ученые из университета Огайо в США обнаружили два новых штамма коронавируса, один из которых имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным.

Гайдаровский форум – постоянно действующая дискуссионная площадка для обсуждения актуальных проблем современности, проводится с 2010 года. В этом году форум проходит в онлайн-режиме.