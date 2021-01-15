 

Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь

15.01.2021, 10:56, Новости дня
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Цены на услуги мобильной связи в РФ могут вырасти в 2021 году на 15% на фоне пандемии коронавируса.

По данным отчета агентства Content-Review, российские сотовые операторы могут повысить стоимость тарифов на свои услуги на 15-16%. Причиной этого является пандемия коронавируса, из-за которой операторам пришлось увеличить затраты, передает РИА «Новости». 

По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, рост цен будет неравномерным. «Базовые услуги, включая голосовые звонки и интернет, на тарифах нижней ценовой категории подвергнутся корректировке в меньшей степени, нежели тарифы средней и высокой категории», – сказал он.

Половников отметил, что операторы будут компенсировать выпадающие доходы и дополнительные расходы на законодательные инициативы государства через сопутствующие услуги и корпоративные контракты.

Ранее данные российских операторов сотовой связи решили использовать при проведении Всероссийской переписи населения в 2021 году.



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