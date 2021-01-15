Скандалы: Мэр особого назначения

15.01.2021, 10:54, Разное

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Нового градоначальника Тамбова выбирают втайне

В конце января гордума Тамбова должна избрать нового мэра. Сейчас эти обязанности исполняет Максим Косенков, лидер местной «Родины», имеющей большинство в городском парламенте, но стать полноправным градоначальником он не может из-за уголовного прошлого. Подробности выборов держатся в строгой тайне: имена кандидатов не знают даже члены конкурсной комиссии. О своих амбициях на пост мэра открыто заявил только бывший топ-менеджер ЮКОСа и экс-депутат Госдумы от «Единой России» Алексей Плахотников. По данным “Ъ”, региональная власть против его кандидатуры и хочет оставить Максима Косенкова исполняющим обязанности на долгий срок.

Конкурсная комиссия, сформированная на паритетной основе тамбовской обладминистрацией и гордумой, 20 января должна определить двух финалистов отбора на пост мэра. После этого на ближайшем заседании депутаты выберут из них нового градоначальника. По данным комиссии, заявки на участие в конкурсе подали семь человек.

Напомним, на выборах в сентябре 2020 года 24 из 34 мест в Тамбовской гордуме, где ранее большинство имела «Единая Россия» (ЕР), получила «Родина». После этого мэр-единоросс Наталья Макаревич ушла в отставку, а исполняющим обязанности градоначальника был назначен лидер местной «Родины» Максим Косенков. Он уже был мэром в 2005–2008 годах, но лишился должности из-за уголовного дела о похищении человека.

Губернатор Александр Никитин поддержал возвращение господина Косенкова в горадминистрацию, однако полноценно утвердиться в должности он не может. По закону осужденный за особо тяжкое преступление не имеет права занимать выборные должности в течение 15 лет с момента погашения судимости. Максим Косенков погасил судимость в 2017 году, поэтому ограничение на участие в выборах для него будет действовать вплоть до 2032 года. Сам политик добивается пересмотра дела и полного оправдания.

Ни в гордуме, ни в обладминистрации не раскрывают имен кандидатов в мэры. Председатель гордумы Елена Леонова («Родина») отказалась от комментариев. Вице-спикер Александр Орионов (ЕР) сообщил “Ъ”, что заявки «находятся в стадии отбора». Первый вице-губернатор Олег Иванов, возглавляющий конкурсную комиссию, и Максим Косенков не ответили на звонки и сообщения “Ъ”.

Депутат гордумы от КПРФ Артем Александров, входящий в конкурсную комиссию, пояснил “Ъ”, что список кандидатов достоверно неизвестен даже ему, «пообещали, что на днях расскажут». КПРФ не участвует в выборах, поскольку не признает легитимность действующей процедуры и бойкотирует ее. Такой же стратегии придерживается тамбовская «Справедливая Россия». Ее председатель Павел Плотников рассказал “Ъ”, что направил официальное обращение в гордуму с требованием раскрыть имена кандидатов, но ответа пока не получил.

Единственным претендентом, который публично заявил об участии в конкурсе, стал бывший исполнительный вице-президент—директор по управлению розничной сетью ЮКОСа, депутат Госдумы пятого созыва Алексей Плахотников (ЕР). С 2012 года он возглавляет соседний город Котовск и считается главным политическим оппонентом губернатора Никитина.

Господин Плахотников заверил “Ъ”, что не хочет противостояния с областной властью и планирует навести в Тамбове порядок. «Все видят, что Максим Юрьевич (Косенков.— “Ъ”) наводит порядок. Так вот, я продолжу, если буду избран»,— сказал он. По его словам, еще одним кандидатом в мэры является гендиректор тамбовского мусороперерабатывающего завода Игорь Блюм (бизнес-партнер семьи Алексея Плахотникова). Сам господин Блюм отказался от комментариев “Ъ”.

Источник в региональной власти пояснил “Ъ”, что Алексей Плахотников претендует на должность всерьез, «это не тот человек, кто будет отыгрывать технического кандидата». Другой источник, знакомый с ситуацией, рассказал “Ъ”, что региональная власть выступает против кандидатуры мэра Котовска и стремится сохранить на посту главы Тамбова лояльного Максима Косенкова. «Готовится хитроумная операция. Вполне вероятно, что выборы будут объявлены несостоявшимися, а Косенков останется и. о. на долгий срок»,— добавил он. Собеседник напомнил, что в области уже есть похожий опыт: врио главы Тамбовского района Елена Щербакова оставалась в этом «временном» качестве два года и три месяца.

Политолог Владимир Слатинов полагает, что молчание конкурсной комиссии свидетельствует о наличии согласованного плана действий. «Или по какой-то причине конкурс не состоится, и Косенков останется и. о., или мэром станет его человек»,— предположил эксперт. Отметим, ранее Максим Косенков по аналогичной схеме руководил пригородным поселком Строитель, будучи заместителем номинального главы. Сам он не раз говорил, что его устраивает позиция руководителя отделения партии, имеющей большинство в гордуме.

Сергей Толмачев, Андрей Прах