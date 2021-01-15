Стало известно, что Кейт Миддлтон получила в подарок на день рождения от принцев Уильяма, Гарри и Меган Маркл

15.01.2021, 10:52, Разное

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9 января Кейт Миддлтон праздновала свой 39-й день рождения. Так как он выпал на очередной период локдауна в Великобритании, от шумного торжества герцогине пришлось отказаться. Все прошло в лучших карантинных традициях – в кругу семьи, но не без сюрпризов. Как сообщили британские СМИ, в этот день принц Уильям, принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи были заняты подготовкой чаепития в поместье Анмер-холл в Норфолке, которое стало для Кэтрин полной неожиданностью. Теперь же журналисты выяснили, что Кейт получила в подарок от своих близких.

По данным инсайдеров Us Weekly, герцогиня Кембриджская никак не ожидала посылки от принца Гарри и Меган Маркл, с которыми они находятся, если верить СМИ, пока в натянутых отношениях. Тем не менее пара отправила супруге принца Уильяма открытку и “продуманные подарки”, впрочем, какие именно – не уточняется.

Это был приятный сюрприз. Кейт ничего не ждала от пары, – заявил источник.

Детали подарка принца Уильяма, напротив, известны – он преподнес Кейт серьги с бриллиантами и сапфирами, в которых она наверняка скоро выйдет в свет. О том, что лучшие друзья девушек – это бриллианты, а еще аметисты, жемчуга, турмалины и прочее, принц Уильям, видимо, запомнил на всю жизнь после того, как подарил Кейт “самый нелепый”, по его словам, презент.

Однажды я подарил жене бинокль! Она никогда мне этого не забудет. Это было в начале наших отношений. Я упаковал его. Выглядело очень мило. По крайней мере, я пытался себя в этом убедить. Я такой: “Это же потрясающе, ты теперь сможешь видеть так далеко!” Она посмотрела на меня: “Это бинокль. В чем дело?” Все прошло не очень хорошо. Честно говоря, понятия не имею, почему я решил купить ей бинокль, – рассказывал герцог Кембриджский в подкасте That Peter Crouch Podcast.

Так что теперь перед важными поводами принц не ломает долго голову и преподносит Кейт исключительно украшения: кольца, серьги, часы, ювелирные сеты, медальоны с гравировками. Оценить все подарки Уильяма можно в нашем материале – “Медальон с гравировкой, серьги Дианы и часы на заказ: что дарил принц Уильям Кейт Миддлтон”.

Кейт в серьгах, подаренных принцем Уильямом после рождения принцессы Шарлотты