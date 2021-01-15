Мнение: Коротко о разном. 15.01.2021

15.01.2021, 3:42, Разное

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Коротко о разном.

1. Высший верховный суд Ирака подтвердил решение судьи следственного суда https://colonelcassad.livejournal.com/6457649.html выдавшего ордер на арест Трампа. Таким образом, иракская судебная система полностью легитимизировала ордер. Разумеется, Трамп в Ирак в ближайшее время не собирается и достать Трампа в США у Ирака возможностей нет. Но тут можно подумать над таким сценарием – если демократы всерьез будут нацелены на возврат к ядерной сделке, то они могут совместить приятное с полезным, согласившись на экстрадицию Трампа в Ирак. Такой шаг позволил бы с концами избавиться от Трампа и расчистить площадку для переговоров с Ираном. На первый взгляд вариант невероятный, но в последние пару месяцев в США происходит много ранее невероятных событий.

2. РФ вскоре выйдет из договора по открытому небу https://novorosinform.org/842298 Ожидаемое решение. После ухода США из договора, нахождение в нем РФ лишено смысла, так как США фактически могли получать данные по России от своих союзников по НАТО, которые в рамках договора сохраняли возможность для монитинговых полетов.

В тоже время, Россия не могла получить никаких гарантий того, что эта информация тайно или явно не будет передаваться США. Соответственно, после ухода США, нахождение РФ в договоре бессмысленно и он скоро также отомрет, как до этого помер договор ДРСМД.

3. Умер от коронавируса один из создателей "Ералаша" Грачевский https://russian.rt.com/nopolitics/article/822382-boris-grachevskii-umer-eralash. Старые советские "Ералаши" были годными. В Перестройку журнал деградировал вместе с остальной культурной жизнью. В свободные и демократические времена "Ералаш" и вовсе протух. Но конечно Грачевского будут помнить по тем старым доперестроечным "Ералашам". Не он один конечно его делал, но свой вклад в классический образ журнала он внес.

4. Премьер ЦАР о ситуации в стране https://riafan.ru/1369180-u-banditov-nichego-ne-poluchilos-premer-car-rasskazal-fan-o-situacii-na-fronte. Примечателен ролик, где помимо рассказов о происходящем в ЦАР, мелькают и ЧВКшники обучаюющие местных. Как представляется, обострение боевых действий в ЦАР связано с желанием оппонентов РФ и Китая, прощупать их позиции в ЦАР руками различных повстанческих группировок.

5. В Тюмени машина сбила врача https://ria.ru/20210114/vrach-1593103071.html, у которого не было денег на автобус, в результате чего он был вынужден пешком идти 50 километров в соседнее село за забытыми инструментами. Пройти перед смертью он смог 27 километров Новости оптимизированной медицины.

6. США ввели новые санкции против китайских компаний, в том числе и против "Xiaomi". Полный список ниже. Далее таких списков будет еще немало.

7. Арестовали мужика, который ходил по Капитолию с флагом Конфедерации. Никто не уйдет от демократических репрессий.

Ответственные лица проследят.

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