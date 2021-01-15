Генеральным директором “ДТЭК Энерго” назначили Салеева

15.01.2021, 10:40, Новости дня

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Операционного директора “ДТЭК Энерго” Ильдара Салеева с 12 января 2021 года назначили на пост генерального директора компании, Дмитрий Сахарук, который ранее ее возглавлял, назначен исполнительным директором ДТЭК. Об этом сказано в сообщении на официальном сайте ДТЭК.

“В свете глобальных трендов украинская энергетика переживает существенную трансформацию. Изменения в первую очередь затрагивают тепловую генерацию и угольную отрасль, потому что они внесут самый существенный вклад в декарбонизацию экономики и защиту климата, – сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко. – Перед новым руководителем “ДТЭК Энерго” стоит непростая задача: подготовить ТЭС к переходу на новый режим работы в объединенной энергосистеме Украины, быть активным участником рынка вспомогательных услуг и найти точки роста через апробацию новых технологий”.

В пресс-службе отмечают, что Салеев – “опытный руководитель со стратегическим видением и высоким уровнем профессиональной экспертизы”.

“Он начал свою трудовую карьеру в 2006 году в ДТЭК как руководитель направления инвестиционной деятельности в угольные предприятия. В 2010 году перешел в Corum Group, где при его активном участии успешно проведена интеграция разрозненных предприятий в единый бизнес, создан R&D центр, разработаны инновационные продукты и выведена компания на новые рынки. С 2015 года продолжил работу в группе “Метинвест холдинг” на должности руководителя направления закупок по операционной деятельности. В августе 2018-го Ильдар Салеев возглавил ПРАО “ДМЗ” (“Донецксталь”) и вывел предприятие по итогам 2019 года в лидеры по поставкам концентрата коксующегося угля в Украине”, – сказано в заявлении.

С октября 2020 года Салеев присоединился к команде “ДТЭК Энерго” в качестве операционного директора.

“Чтобы и дальше оставаться лидером на конкурентном рынке электроэнергии, мы должны активно работать по нашим ключевым направлениям. Наш приоритет – это повышение операционной эффективности и гибкости бизнеса, что позволит улучшить конкурентоспособность нашего угля и киловатт-часа. Мы планируем и дальше внедрять проекты по цифровизации предприятий и развивать новые направления своей деятельности. Наряду с производственными задачами “ДТЭК Энерго” продолжает держать курс на устойчивое развитие бизнеса – в фокусе и экология, и безопасность на производстве, и развитие, и обучение персонала, и справедливая трансформация угольных регионов. Таким образом наш бизнес должен становиться все более технологичным, эффективным и современным”, – отметил новоназначенный гендиректор.

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