НАТО внимательно следит за расширением военной мощи России в Крыму – Столтенберг

15.01.2021, 10:40, Новости дня

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НАТО следит за военным присутствием России в регионе Черного моря и оккупированном Крыму и обеспокоен его расширением, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Мавритании Мухаммедом ульд аль-Газуани 14 января.

“Что касается вопроса увеличения российского присутствия в Ливии и в Африке в целом, конечно, это то, за чем мы следим и очень внимательно отслеживаем в НАТО, это один из образцов увеличения российского присутствия не только в Ливии, но и в других частях Африки и на Ближнем Востоке, в Сирии и в Черноморском регионе, в Крыму, а также в Балтийском регионе и в регионе Крайнего Севера”, – говорится в заявлении генсека на сайте НАТО.

Североатлантический альянс, по его словам, отмечает увеличение темпов военного строительства России в регионах от Крайнего Севера до Балтийского региона, Черного моря, Ближнего Востока и Северной Африки.

“Это вызывает большую обеспокоенность”, – отметил Столтенберг.

НАТО внимательно следит за наращиванием российской военной мощи, добавил он. Из-за постоянного усиления России Альянс повысил готовность сил и увеличил инвестиции “в новые возможности в ответ на напористость России”, которая вкладывает большие деньги в новую военную технику и увеличивает свое военное присутствие вдоль границ НАТО, в том числе в Северной Африке и в Ливии, резюмировал генсек Альянса.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО и достижение до 2020 года полной совместимости Вооруженных сил Украины с армиями стран – членов НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

Столтенберг 1 декабря прошлого года говорил, что НАТО продолжит наращивать свое военное присутствие в Черноморском регионе из-за увеличения военного присутствия России в оккупированном Крыму.

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