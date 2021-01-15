Подруга Грачевского показала последнюю переписку с режиссёром в больнице

15.01.2021, 10:36, Разное

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Подруга Бориса Грачевского Светлана Туманова показала переписку с режиссером, когда он находился в больнице. За несколько дней до смерти создатель «Ералаша» перестал отвечать на сообщения знакомой.

Последняя переписка

Борис Грачевский и Светлана Туманова дружили еще с 80-х годов. В социальных сетях она обнародовала переписку с известным режиссером. Сначала культурный деятель активно отвечал приятельницы на сообщения. Потом режиссер стал писать отрывисто и односложно. 31 декабря Туманова написала Грачевскому, что молится за его здоровье. Она интересовалась, есть ли положительная динамика. Режиссер, в свою очередь, ответил, что старается поправиться.

Перед Рождеством подруга спросила: «Боря, можно снять молитвы?». Режиссер дал отрицательный ответ. В тот период Грачевский еще мог пользоваться телефоном, но с трудом. После этого отвечать Тумановой режиссер перестал и вовсе.

Коронавирус

Известно, что 71-летний Борис Грачевский подхватил коронавирус в конце декабря прошлого года. 28 декабря создателя «Ералаша» положили в больницу. До этого культурный деятель проходил лечение дома.

9 января стало известный, что Грачевский пребывает под аппаратом ИВЛ. 10 января молодая супруга режиссера рассказала, что медикам удалось стабилизировать состояние ее мужа. Днем 14 января друзья создателя «Ералаша» заявили, что он находится в медикаментозном сне.

Сердце Бориса Грачевского остановилось 14 января. Информацию о кончине супруга подтвердила его молодая жена Екатерина Белоцерковская. Не прошло и года, как она подарила сына режиссеру. На своей странице в социальной сети Instagram актриса отметила, что Грачевский жив в ней и в своих детях. Она не понимает, за что даны все эти испытания. Белоцерковской бы очень хотелось быть рядом с возлюбленным и дальше.

Карьера и награды

Борис Грачевский родился в Москве 18 марта 1949 года. в 1968 году он получил диплом об окончании Калининградского механического техникума. Будущий режиссер работал старшим администратором на киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького. В 1974 году он основал киножурнал «Ералаш». В разные годы Грачевский выступал художественным руководителем и директором проекта. За свою деятельность он получил орден Почета и Дружбы.