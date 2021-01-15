Асмус и Харламов воссоединились ради похода с дочкой в кино

15.01.2021, 10:36, Разное

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Актриса Кристина Асмус и Юморист Гарик Харламов воссоединились, чтобы провести время с дочерью Анастасией. Вместе с наследницей и племянницей звезды фильма «Текст» знаменитости посетили кинотеатр. Они выбрали для просмотра фильм «Последний богатырь. Корень зла».

Известно, что Гарик Харламов пригласил бывшую жену с дочерью в кино. В данной картине юмористу досталась роль злого Колобка. Несмотря на то, что Асмус и Харламов находятся в разводе, они стараются поддерживать нормальные отношения ради общей дочери.

О расставании пара пояснила поклонника в июне минувшего года. Осенью артисты официально оформили развод. Вместе Гарик Харламов и Кристина Асмус прожили восемь лет. О настоящей причине расставания знаменитости говорить не стали, но сразу же заявили, что будут совместно заботиться о дочери Анастасии, которая в сентябре пошла в первый класс.

«Последний богатырь. Корень зла»

На прошлой неделе Анастасии Харламовой исполнилось восемь лет. Кристина Асмус организовала для наследницы большой праздник с аниматорами и множеством гостей. Детскую вечеринку посетил и Гарик Харламов.

Вчера бывшие супруги решили снова воссоединиться ради похода в кино с дочерью. С собой в кинотеатр Кристина Асмус взяла и свою племянницу, которая приехала к ней на новогодние праздники. В социальной сети Instagram актриса показала совместный снимок с Харламовым и детьми. Она рассказала, как они сходили в кино.

На снимке можно видеть довольную дочь артистов Анастасию. Кадр был сделан на фоне постера фильма. Кристина Асмус решила поделиться впечатлениями от просмотра кинокартинны. Она отметила, что всем понравилась эта сказка.

Фильм имеет абсолютно заслуженный успех. Актриса назвала сценарий остроумным и хорошим, отдельно звезда фильма «Текст» отметила красивые пейзажи. На фоне играла завораживающая музыка, режиссеры собрали замечательный актерский состав. Во время просмотра ощущалась атмосфера былинной Руси.

Асмус отметила, что готова еще раз сводить дочку на эту сказку. Актриса призвала всех фанатов посетить сиквел «Последнего богатыря».

Подписчики актрисы по-разному отреагировали на ее новую публикацию. В комментариях кто-то начал критиковать фильм, но нашлись и те, кто сделал акцент на том, что Асмус и Харламов являются замечательными родителями для своей дочери.