Знаменитости старше Бориса Грачевского, которые успешно перенесли COVID-19

15.01.2021, 10:36, Разное

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Вчера, 14 января, стало известно о том, что в возрасте 71 года из жизни ушел отец юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский. Пожилые люди часто оказываются в повышенной зоне риска в эпоху пандемии, но есть знаменитости старше хурдука, которые успешно перенесли COVID-19.

Из больницы 9 января выписали 86-летнего Олега Басилашвили. Актер театра и кино был госпитализирован с диагнозом коронавирус 2 января. На следующий день к нему присоединилась супруга, которая также оказалась заражена. На данный момент и состояние здоровья врачи оценивают как стабильное, поэтому лечение продолжается в домашних условиях.

В понедельник, 11 января, домой из больницы отпустили композитора Александру Пахмутову и ее мужа Николая Добронравова. 92-летний поэт-песенник и его знаменитая жена, которая младше его на год, чувствуют себя хорошо. Коронавирусную инфекцию у супругов диагностировали во время проведения обследования в клинике в Барвихе. По некоторым данным, знаменитости могли подхватить COVID-19 именно там. В результате, 11 декабря их отвезли в Центральную клиническую больницу.

Бориса Грачевского госпитализировали в канун Нового года, 27 декабря. Он рассказал об этом поклонникам и публиковал фото, на котором выглядел улыбчивым и полным оптимизма. Спустя два дня создатель «Ералаша» оказался в реанимации. В Рождество врачи приняли решение о подключении известного пациента к аппарату ИВЛ, после чего его пришлось ввести в состояние медикаментозной комы. В понедельник близкие Бориса Грачевского заявили о стабилизации его состояния, но через три дня вновь потребовалась медикаментозная кома. 14 января около десяти часов вечера деятель искусства скончался.