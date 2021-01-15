 

Байдену предрекли импичмент вскоре после ухода Трампа

15.01.2021, 10:10, Разное
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Президент США Дональд Трамп подвергся многочисленным нападками после того, как его сторонники штурмовали Капитолий – резиденцию конгресса США. В результате погибли пятеро человек, включая полицейского. Несмотря на то, что Трамп просил единомышленников остановить насилие, соперники из Демократической партии решили попытаться возложить всю ответственность за произошедшее на него и выгнать из Белого дома с позором посредством импичмента.

Однако в верхней палате конгресса США, похоже, здравого смысла ещё не лишились: лидер фракции республиканцев в сенате Митч Макконнелл заявил, что рассмотреть вопрос до конца президентского срока Трампа попросту невозможно, поскольку на это уйдёт не менее трёх недель. Макконнел также добавил, что сомневается в честности и серьёзности этой процедуры.

На ситуацию отреагировали даже в российском сенате. Член верхней палаты парламента Алексей Пушков прогнозирует, что уже после выборов в конгресс США в 2022 году Республиканская партия может получить больше мест и отплатить соперникам той же монетой. Пушков пояснил, что Джо Байден и его сторонники решили превратить импичмент в банальную процедуру, и новый президент США рискует испытать на себе все её прелести по обвинению в коррупции.



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