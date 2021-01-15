 

Метеорит взорвался над Иркутском

15.01.2021, 10:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Падение болида, который полностью сгорел в атмосфере, наблюдалось в Иркутске и его пригороде утром 15 января, рассказал директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.

Язев рассказал, что, судя по видеозаписям, «это типичный болид средних размеров – не больше куриного яйца», который «летел сравнительно медленно и полностью сгорел на высоте примерно 25 километров», передает РИА «Новости».

Он также добавил, что явление это нередкое, оно доказывает, что атмосфера Земли надежно защищает планету.

Ранее блогер Валентин Дегтерев заметил таинственные огненные шары в космосе при записи трансляции с борта Международной космической станции.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.07 / Саакашвили: Я Трампа возил на своем электромобиле до семи утра. В двух ночных клубах мы были, по фонтанам прыгали

23.08 / Мантуров назвал сроки принятия на вооружение танка «Армата»

15.08 / Пашаев заявил о наличии доказательств невиновности Ефремова

24.08 / Nokia выпустила первую ТВ-приставку под своим брендом

15.12 / Украинские ученые просят не назначать Шкарлета министром образования

11.07 / В Москве за сутки умерли 27 пациентов с коронавирусом

28.06 / Эпидемиолог: Даже если введут карантин, украинцы уже не будут его соблюдать

20.07 / МИД подтвердил похищение пиратами семи россиян в Гвинейском заливе

12.09 / Венедиктова об уголовных делах против Порошенко: Это определенный пиар

13.09 / В Минске начались задержания участников акций протеста

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска