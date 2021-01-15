Метеорит взорвался над Иркутском

15.01.2021, 10:02, Новости дня

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Падение болида, который полностью сгорел в атмосфере, наблюдалось в Иркутске и его пригороде утром 15 января, рассказал директор астрономической обсерватории ИГУ Сергей Язев.

Язев рассказал, что, судя по видеозаписям, «это типичный болид средних размеров – не больше куриного яйца», который «летел сравнительно медленно и полностью сгорел на высоте примерно 25 километров», передает РИА «Новости».

Он также добавил, что явление это нередкое, оно доказывает, что атмосфера Земли надежно защищает планету.

Ранее блогер Валентин Дегтерев заметил таинственные огненные шары в космосе при записи трансляции с борта Международной космической станции.