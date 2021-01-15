Дзюба заразился коронавирусом

15.01.2021, 10:02, Новости дня

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Нападающий Артем Дзюба и голкипер Андрей Лунев не вошли в состав петербургского «Зенита» на сбор в Дубае из-за положительных тестов на коронавирус и присоединятся к команде позднее, сообщили в клуба.

Всего на первом зимнем сборе будут работать 27 игроков «Зенита», передает РИА «Новости».

В рамках первого этапа сборов «Зенит» сыграет четыре товарищеских матча – против «Риги» (21 января), «Пахтакора» и солигорского «Шахтера» (обе игры – 24 января), а также екатеринбургского «Урала» (27 января).

Напомним, в четверг стало известно о сомнительном результате теста Дзюбы на коронавирус.