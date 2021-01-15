Скандалы: Генералу предложили познакомиться с салоном красоты

15.01.2021, 10:00, Разное

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Экс-заместителя главы Росгвардии по тылу Сергея Милейко обвинили в незаконном получении нежилого помещения, где его жена открыла салон красоты

Завершено следствие по делу бывшего заместителя главы Росгвардии по тылу генерал-лейтенанта Сергея Милейко, он уже приступил к ознакомлению с материалами расследования. Тем временем суд продлил ему срок ареста до 22 марта. Генерал обвиняется в незаконном получении нежилого помещения, где его жена открыла салон красоты. Кроме того, господин Милейко проверяется на причастность к хищениям около 700 млн руб. при поставках обмундирования Росгвардии компанией «Спецшвейснаб». Гендиректор последней Игорь Шальнов настаивает, что ведомству поставлял качественный товар по обоснованным ценам.

По словам информированных источников “Ъ” в силовых структурах, в минувшую среду бывший замглавы Росгвардии 58-летний Сергей Милейко начал изучение 19 томов своего уголовного дела, а днем позже Московский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство столичного военного следственного управления (ВСУ) СКР и продлил срок его ареста. Как рассказывал “Ъ”, генерал был задержан в октябре прошлого года по делу об особо крупном мошенничестве. Речь шла о незаконном получении нежилого помещения в подмосковной Балашихе, где жена бывшего замглавы Росгвардии Галина Милейко открыла салон красоты «Для вас» общей площадью около 230 кв. м. Сделка была выявлена в ходе проверок УСБ Росгвардии и военной прокуратуры, а показания на господина Милейко дал бывший начальник квартирно-эксплуатационного отдела дислоцированной в Балашихе дивизии Дзержинского майор Кирилл Прокудин.

Отметим, что сначала фигурантам меру пресечения избирать не стали, но месяц назад, как сообщал “Ъ”, ВСУ все же обратилось в суд с ходатайствами о помещении Сергея Милейко в СИЗО, а майора Прокудина — под домашний арест. Официальным поводом стала якобы имевшая место попытка генерала скрыться: он уехал из Москвы, не явился по требованию следователя и чуть ли не собирался отправиться за границу. Кроме того, по данным следствия, он оказывал давление на свидетелей. А Кирилл Прокудин перед этим расторг ранее заключенное им с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. Правда, его адвокаты поясняли “Ъ”, что их доверитель отказался от сделки, так как готов был признаться в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), совершенном по указанию старшего по званию, но не в корыстном преступлении. Как бы то ни было, военный суд удовлетворил оба ходатайства ВСУ. И даже грубые фактические ошибки в ходатайствах, на которые указывала защита, суд счел «техническими недостатками». Генерал Милейко был помещен в столичный СИЗО-7 в Капотне, куда направляют на карантин всех впервые арестованных, и только в минувшую среду его впервые привезли из изолятора к следователю.

По некоторым данным, генерал Милейко до последнего надеялся, что связи в высших кругах помогут ему избежать уголовного преследования и ареста.

Тем более что в деле о мошенничестве, по некоторым данным, имеется ряд недостатков: неточности в определении площадей жилых и нежилых помещений; остается неясным, кому был причинен ущерб,— дом в Балашихе не был, как указано в документах, на балансе внутренних войск (предшественника Росгвардии), а находился в муниципальной собственности. Наконец, срок давности по делу вскоре истекает, и даже если его удастся направить в суд, оно подлежит прекращению по нереабилитирующим основаниям.

Впрочем, последнее обстоятельство больше касается Кирилла Прокудина, так как Сергей Милейко может стать одним из главных фигурантов более масштабного расследования. Как сообщал “Ъ”, Главное военное следственное управление СКР недавно возбудило уголовное дело о хищении около 680 млн руб. путем предполагаемого завышения цен на поставленную гвардейцам форму. Оно уже объединено в одно производство с материалами аналогичного расследования в отношении Игоря Шальнова, гендиректора ООО «Спецшвейснаб», которое распоряжением правительства было определено единственным поставщиком вещевого обеспечения Росгвардии. По версии СКР, при осуществлении 22 контрактов ведомству был причинен ущерб на 164 млн руб. Сам господин Шальнов был сначала помещен в СИЗО, потом под домашний арест, а сейчас мера пресечения в отношении него вообще отменена, как и обеспечительные меры в отношении счетов «Спецшвейснаба».

Адвокат Игоря Шальнова Павел Смирнов заявил “Ъ”, что его клиент настаивает на своей полной невиновности и готов отстаивать ее на следствии и в суде.

По его словам, обмундирование, поставленное гвардии еще в 2017 году, прошло полноценные испытания в «боевых условиях», было принято с подписанием соответствующих актов рабочей комиссией и не вызывало никаких нареканий, а носили его как рядовые бойцы, так и генералитет. Более того, права на образцы формы как интеллектуальную собственность оказались у Росгвардии, хотя только на создание и испытание формы ООО потратило порядка 100 млн руб. собственных средств. По данным “Ъ”, Росгвардия подала к «Спецшвейснабу» три иска в Арбитражный суд Москвы о замене обмундирования. «Мы будем настаивать на назначении судебной экспертизы качества формы»,— заявил “Ъ” Павел Смирнов, отметив, что сам он уверен в снятии претензий к ООО.

Сергей Сергеев