СК возбудил дело против авиакомпании «Победа» за финансирование Навального

15.01.2021, 9:51, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Следственный комитет возбудил уголовное дело против авиакомпании «Победа» по ч. 2 статьи 275 УК РФ «Подстрекательство к государственной измене».

Перевозчику вменяется создание благоприятных условий «для транспортировки в Россию иностранного агента, подозреваемого в противоправных действиях, направленных на подрыв государственного суверенитета».

– Главным следственным управлением Следственного комитета России собраны достаточные данные, на основании которых в отношении «Победы »и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного, частью 2 статьи 275 УК РФ. Это предполагает привлечение к уголовной ответственности всех потенциально причастных к преступлению лиц и арест имущества авиакомпании, – пояснил представитель ведомства.

По данным следствия, авиакомпания в рекламных целях заплатила порядка 300$ Алексею Навальному за использование их услуг для возвращения в Россию. В тоже время в ведомстве напомнили, что до 17 января мера против «Победы» носит упредительный характер, а уголовное дело статус предварительного. В случае, если Навальный не будет доставлен в Москву рейсом авиакомпании, с неё снимут все санкции.

Напомним, 13 января Алексей Навальный на своем ютуб-канале объявил о намерении прилететь в Москву 17 января рейсом авиакомпании «Победа».

—