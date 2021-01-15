 

В Вашингтоне перед инаугурацией Байдена закроют 13 станций метро

15.01.2021, 9:46, Новости дня
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В Вашингтоне закроют 13 станций метро в связи с подготовкой инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Об этом 13 января сообщил New York Post.

Станции закроют в пятницу-субботу и откроют 21 января. Поезда все это время будут проходить мимо выбранных станций без остановок, “чтобы приспособиться к расширенному периметру безопасности, который будет действовать до инаугурации”, цитирует издание управление транзита столичной зоны Вашингтона.

Закрытыми будут станции вблизи Капитолия.

Также зону безопасности будут объезжать 26 автобусных маршрутов.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Главным конкурентом Байдена был действующий президент США Дональд Трамп.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов, несмотря на то, что заседание пришлось прервать из-за массовых беспорядков и штурма Капитолия сторонниками Трампа. Байден получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

Инаугурация Байдена состоится 20 января.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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