 

В Украине выпало до 35 сантиметров снега, в Карпатах сохраняется угроза схода лавин

15.01.2021, 9:46, Новости дня
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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сегодня утром, 15 января, предупредила о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской области.

“По прогнозам Укргидрометцентра, 15 января, в связи со снегопадом и метелями, на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей будет наблюдаться значительная снеголавинная опасность значительное снеголавинная опасность (третий уровень)”, – говорится в сообщении спасателей. 

По информации синоптиков, возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и крупных лавин. Отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра рекомендовал в Facebook воздержаться сегодня от походов в горы.

https://www.facebook.com/lavyny.official/posts/870810590387197

Мороз в Украине с утра 15 января достиг -12 °С, в большинстве областей страны идет снег. На перевальных участках выпало от 10 до 35 сантиметров снега, рассказали в “Укравтодоре”.

В Житомирской, Киевской, Черниговской, Ровенской, Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской, Винницкой, Черновицкой и Черкасской областях выпало от пяти до десяти сантиметров снега. В этих регионах продолжаются снегопады. Температура воздуха по Украине составляет от -10 до -2 °С, а в Одесской области от -12 до +2 °С.

В Волынской, Донецкой, Киевской, Львовской, Ровненской, Черкасской областях на дорогах снег, местами гололедица в Днепропетровской и Николаевской областях.

На перевальных участках снег идет уже вторые сутки, выпало 10-35 см. Температура воздуха -10-4. Состояние покрытия мокрое в Закарпатской, Львовской на дороге снежная каша, в Ивано-Франковской покрытие заснеженное.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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