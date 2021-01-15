 

Parler, которую использовали сторонники Трампа, может никогда не вернуться в интернет – гендиректор соцсети

15.01.2021, 9:46, Новости дня
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Социальная сеть Parler, которая отключилась после того, как ее из своих веб-магазинов убрали Amazon, Google и Apple, может никогда не вернуться в сеть. Об этом агентству Reuters 13 января сказал ее генеральный директор Джон Матце.

На вопрос журналистов о возвращении соцсети он отметил, что “этого не может быть никогда” и в компании пока ни в чем не уверены.

Гендиректор компании считает, что ключевыми в вопросе возвращения Parler будут результаты судебных разбирательств с Amazon. В Parler заявили, что Amazon не предоставила доказательств того, что платформа использовалась для подстрекательства и организации осады Капитолия 6 января.

Матце основал Parler в 2018 году вместе с Джаредом Томсоном. Штаб-квартира компании находится в штате Невада (США). По данным The New York Times, за последние несколько месяцев миллионы сторонников президента США Дональда Трампа установили это приложение после того, как Twitter начал удалять посты Трампа и в итоге объявил о вечной блокировке аккаунта @realDonaldTrump вечером 8 января.

К утру 9 января в App Store сеть Parler была на первом месте по количеству установок.

9 января компании Apple и Google заявили об удалении со своих веб-магазинов Parler, а Amazon отказал соцсети в размещении ее данных на в облачном хранилище. Apple и Google считают, что соцсеть недостаточно контролирует сообщения своих пользователей и допускает призывы к насилию и совершению преступлений. Amazon сообщал, что соцсеть неоднократно нарушала правила платформы. После этого сайт и все услуги и приложения Parler стали недоступными для пользователей.

10 января Матце рассказал, что из компании ушли все разработчики и юристы, а также с ней перестали сотрудничать все поставщики услуг.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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